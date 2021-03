Het corona-effect op pakketbezorging: 103 procent groei in 2020

8 maart 2021 - Pakketbezorgers stonden afgelopen jaar voor de grootste logistieke uitdaging ooit. Door de coronamaatregelen werden in Nederland 103 procent meer pakketten bezorgd in 2020 dan in het jaar ervoor, blijkt uit cijfers van Sendcloud. Ondanks de explosieve groei, werd maar liefst 83 procent van de pakketten netjes de volgende dag geleverd.

Eerder berichtte PostNL al dat het in 2020 een recordaantal van 337 miljoen pakketten bezorgden, een groei van negentien procent ten opzichte van 2019. Sendcloud, het alles-in-een verzendplatform dat webwinkels koppelt aan vervoerders als PostNL, DHL, Budbee en Trunkrs, ziet dat deze groei doorzet over de hele linie. In 2020 werden via het platform 103 procent meer pakketten verzonden dan in 2019. Al vanaf maart was een explosieve stijging van het pakketvolume te zien. Het sluiten van de winkels in december leidde tot een hoogtepunt met een verdriedubbeling (+202 procent) van het pakketvolume. De drukste dag vond al plaats in november: op Cyber Monday gingen maar liefst 271 procent meer pakketten op de post.Hoewel het aantal pakketten explosief toenam, kon het merendeel netjes de volgende dag geleverd worden. Zo’n 83 procent van de pakketten werd de volgende dag geleverd. Gemiddeld was de levertijd per pakket 1,25 dag. In december daalde het percentage dat binnen een dag geleverd werd licht, naar 74,3 procent. Dat heeft met name te maken met het lange kerstweekend, waardoor pakketten wat langer bleven liggen.Consumenten vinden het in coronatijd overigens niet erg om langer op een pakket te wachten. Uit onderzoek van Sendcloud tijdens de eerste lockdown blijkt dat Nederlanders in crisistijd bereid zijn maar liefst 5,4 dagen op hun bestelling te wachten. Normaal gesproken willen consumenten maximaal vier dagen op hun levering wachten.Rob van den Heuvel, CEO en Co-founder bij Sendcloud verwacht dat ook in 2021 de groei van de pakketmarkt doorzet: "In 2020 hebben we een explosie van het pakketvolume gezien, die fantastisch is opgevangen door alle pakketbezorgers. Hoewel het pakketvolume na de lockdown zal stabiliseren, verwachten we ook komend jaar dat de pakketmarkt blijft groeien. Veel consumenten hebben afgelopen maanden het gemak van online shoppen ontdekt. We moeten daarom goed nadenken hoe we pakketbezorging op de lange termijn efficiënt en duurzaam kunnen inrichten."