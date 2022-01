TCS story: Wanneer de postbode twee keer per week aanbelt

7 januari 2022 - E-commerce groeit al jaren en de pandemie heeft die groei alleen maar versneld. Dagelijkse leveringen van online aankopen zijn tot nu toe steeds de norm geweest voor pakketbedrijven. Om online shoppers tevreden te houden, blijkt het echter niet altijd nodig om artikelen zo spoedig mogelijk te leveren. Zeven op de tien (68 procent) consumenten zijn zelfs bereid om hun niet-essentiële pakketten op twee vaste dagen per week te ontvangen in plaats van dagelijks de postbode aan de deur te ontvangen.

Een nieuwe studie van Carnegie Mellon University en TCS heeft in de Verenigde Staten meer dan 3.000 consumenten gevraagd naar hun mening over pakket consolidatie. Uit het onderzoek blijkt dat geconsolideerde leveringen voor veel mensen handiger zijn. Door leveringen te groeperen, hebben consumenten namelijk meer zekerheid wanneer de artikelen zullen aankomen en kunnen ze hun planning hier op afstemmen. Naarmate mensen meer hybride gaan werken, zal deze aanpak waarschijnlijk steeds belangrijker worden. Als mensen kantoordagen en thuiswerkdagen kunnen afstemmen, kunnen ze namelijk plannen wanneer ze de leveringen in ontvangst nemen.Uit het onderzoekt blijkt ook dat mensen die incentives ontvangen meer gestimuleerd worden om pakketconsolidatieprogramma’s te aanvaarden. Zo zou 75 procent zich hiervoor aanmelden in ruil voor loyalty card-punten en 81 procent in ruil voor een cadeaubon.Pakketconsolidatie vermindert voor de consument niet alleen het risico op gemiste leveringen en bijkomende pakketdiefstal, maar zorgt er ook voor dat dagelijkse routines minder worden onderbroken.Ook de bezorgers profiteren: pakketconsolidatie zorgt voor een grotere last-mile capaciteit en verlaagt de kosten aanzienlijk. De kosten van last mile-leveringen (het transport van goederen van de distributiecentrales naar hun eindbestemming, meestal bij de consument thuis) zijn goed voor meer dan de helft van de totale logistieke kosten. Rekeninghouden met het feit dat het consolideren van pakketten in vergelijking met één standaard levering slechts 20-40 cent meer kost voor de bezorgers, zijn geconsolideerde pakketten dus veel goedkoper. Ten minste, als elke consument meer dan één pakket per levering ontvangt.Tenslotte zijn er enorme milieuvoordelen. Door pakketten samen te voegen kunnen bezorgers hun ecologische voetafdruk aanzienlijk verkleinen. Minder leveringen betekent minder brandstofverbruik, minder kilometers, minder uitstoot en minder files. Pakketconsolidatie kan bezorgers helpen om een deel van de marge-erosie van de afgelopen jaren, toen de bedrijfskosten stegen, om te buigen. Bovendien kan pakketconsolidatie bezorgers helpen om pieken in de vraag op te vangen – bijvoorbeeld tijdens de feestdagen.Hoewel het onderzoek zich richtte op de implementatie van pakketconsolidatie in de VS, geloven de onderzoekers dat hier ook in andere markten een sterk potentieel voor is. Pakketconsolidatie biedt aantrekkelijke operationele en milieuvoordelen op plaatsen met een volwassen economie, sterke e-commercemarkten en een hoge bevolkingsdichtheid (zoals het Verenigd Koninkrijk, continentaal Europa, Japan, China, Brazilië, India, Argentinië en Colombia). Stedelijke gebieden zijn in het bijzonder geschikt, aangezien dichtbevolkte gebieden bij de huidige aanpak van "last mile"-leveringen bijzonder kostelijk zijn om te bedienen.