Thuiswerkadvies bleek reddingsboei voor veel werkende mantelzorgers

1 maart 2022 - Corona zorgde naast veel ellende en verdriet ook voor verrassende inzichten. Van de een op de andere dag maakte een groot deel van werkend Nederland kennis met Teams en Zoom. De keukentafel of zolderkamer werd het nieuwe kantoor. Veel werknemers ervaarden als gevolg van het thuiswerkadvies een betere werk-privébalans.

Met name mensen die hun baan combineren met de zorg voor een naaste hebben baat bij minder reizen en flexibele werktijden. De laatste peiling van Werk&Mantelzorg laat zien dat goed overleg tussen werkgever en werknemer juist nu nodig is na het aangepaste thuiswerkadvies.Ruim een op de vier werkenden in Nederland combineert een vaste baan met de zorg voor een naaste. Denk daarbij aan de zorg voor (schoon)ouders die hulpbehoevend zijn, een partner met een ziekte of een kind met een handicap. Meerdere toonaangevende onderzoeken laten zien dat mensen die een baan combineren met zorg voor een dierbare behoefte hebben aan flexibiliteit op het werk. Het thuiswerkadvies als gevolg van de coronacrisis bood meer ruimte voor flexibele werktijden. Werk&Mantelzorg peilde onder werkende mantelzorgers welke impact corona op hen had.Ondanks de bemoedigende persconferentie van minister Kuipers ("Het land gaat weer open") zorgt omikron voor ongekend hoge aantallen besmettingen. Dit leidt onder andere tot personeelstekorten in de reguliere zorg en dagopvang. De weggevallen zorg wordt voor een belangrijk deel opgevangen door mantelzorgers. De peiling laat zien dat 60 procent van de werkenden met mantelzorgtaken nu meer tijd besteedt aan de zorg. Bovendien ervaart 65 procent een hogere emotionele belasting. Overbelasting ligt bij deze werknemers op de loer.Veel werkende mantelzorgers ervaren het thuiswerkadvies als een geschenk. Het geeft hen de flexibiliteit waar ze voor de coronacrisis zo naar snakten. Dit maakt het combineren van werk en mantelzorg makkelijker. Tegelijkertijd is er ook een groep werknemers die meer dan ooit behoefte heeft aan de afleiding en sociale contacten die plaats vinden op het werk zelf. Denk bijvoorbeeld aan werknemers die mantelzorg verlenen in de thuissituatie. Voor hen is het moeilijk om thuis mantelzorg en werk uit elkaar te houden. De behoefte aan thuiswerken verschilt per werknemer.Uit de peiling van Werk&Mantelzorg blijkt dat 68 procent van de werkende mantelzorgers meer behoefte heeft aan ondersteuning van de werkgever. Daarnaast geeft 22 procent aan graag (nieuwe) werkafspraken te willen maken. De oproep aan werkgevers en leidinggevenden is: grijp deze kans. De werknemers zijn jouw belangrijkste kapitaal, zeker nu er ongekende krapte op de arbeidsmarkt heerst. Bespreek hoe de werknemers hun werk en de zorg thuis goed kunnen combineren. Je voorkomt daarmee overbelasting en zult bovendien zien dat dit zich uitbetaalt in loyale en vitale werknemers.