Zo houdt u uw thuiswerkende medewerkers betrokken

25 mei 2021 - Heeft uw personeel vanwege de coronamaatregelen het afgelopen jaar ook veel thuisgewerkt? Door het werken op afstand is een hele andere dynamiek ontstaan, dan wanneer u ze iedere dag op het werk gezien zou hebben. Werk is namelijk zoveel meer dan alleen het uitvoeren van taken. De werkvloer is voor veel mensen echt een plaats waar ze hun identiteit aan ophangen.

Ook niet gek, aangezien veel mensen dagelijks meer uren doorbrengen met elkaar op werk dan met hun partner of gezin. Nu u en andere medewerkers elkaar minder zien, is het belangrijk om medewerkers betrokken en gemotiveerd te houden. Demi de Rover van Fruitzaam Gifts geeft diverse tips hiervoor.Binnen veel ondernemingen was het heel normaal eens in de zoveel tijd gezellig te borrelen. De Rover: "Bij sommige ondernemingen was dat eens per week, bij andere eens per maand of zelfs nog wat minder vaak. Of ze nu vaak of minder vaak werd georganiseerd, borrels hebben een belangrijke sociale functie. Het geeft de gelegenheid wat informeler met andere mensen te praten. Het hoeft juist niet over werk te gaan, maar geeft mensen de kans elkaar beter te leren kennen. Dit bevordert de samenwerking."Ze vervolgt: "Al ruim een jaar werken veel mensen thuis vanwege de maatregelen om het coronavirus onder controle te houden. Het contact met collega’s en andere medewerkers is iets dat erg gemist wordt. Organiseer daarom online eens in de zoveel tijd een digitale borrel. Mensen zijn echter wel gewoontedieren, en hebben soms moeite met een dergelijke interactie. Om de omgang losser te maken kunt u leuke opdrachten verzinnen. Denk hierbij aan het dragen van feestelijke kleding, of het ontwerpen van een zo opvallend mogelijk achtergrond."Nog iets dat erg zijn stempel drukt op de sociale omgang binnen een onderneming, is hoe verjaardagen gevierd worden. De Rover: "Vaak werd er door de onderneming of de medewerker zelf gezorgd voor een taart of andere traktatie. Ook dit wordt erg gemist momenteel. Om uw medewerkers het gevoel te geven dat u hen niet vergeet, kan het goed zijn nu in deze tijd even extra aandacht te besteden aan een verjaardag. In plaats van alleen maar een cadeaukaart te sturen, kunt u deze bijvoorbeeld ook laten opsturen in een feestelijke grote verpakking of met een grote ballon. Daarnaast kunt u – om het extra persoonlijk te maken – het verjaardagscadeautje samen met een bloemetje ook zelf bij de medewerker thuis komen brengen."De Rover wil tot slot nog iets meegeven voor de toekomst. "Het vaccinatieprogramma is in ons land goed op stoom gekomen. Binnen een paar maanden zouden we mogelijk terug kunnen naar hoe het in het begin van 2020 was. Veel ondernemers zouden dit misschien ook wel fijn vinden, aangezien ze het lastig vonden om medewerkers zelfstandiger te laten werken." Ze licht toe dat het belangrijk is te informeren naar de wensen van uw medewerkers. "Wilt u ze ook in de toekomst betrokken en gemotiveerd houden? Verlang dan niet dat ze straks altijd maar weer op kantoor komen werken, maar vraag ze wat ze fijn vinden. Mensen mogen op kantoor werken, maar ook thuis als dat beter uitkomt. Hoewel het fysieke contact met collega’s zeker gemist is, zijn namelijk ook al veel mensen redelijk gewend aan het thuiswerken."