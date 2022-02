Zeven belangrijke technolgische voorspellingen voor 2022

22 februari 2022 - NetApp ziet voor 2022 zeven belangrijke trends op het gebied van data, cloud, artificial intelligence en Quantum Computing. Veel ondernemingen hebben in 2021 als gevolg van de coronapandemie alsnog versneld de transitie naar de cloud moeten maken.

Werknemers werden gedwongen om vanuit huis te werken en daarvoor waren online werkplekken vanuit de cloud benodigd. In deze periode is het meer dan duidelijk geworden dat ondernemingen alles rondom clouddataservices, storagesystemen en security goed moeten inrichten. Door de voortdurende onzekerheden rondom de coronapandemie ziet NetApp met betrekking tot cloud- en datamanagement zeven belangrijke trends voor 2022.Terwijl IT-teams en IT-leiders traditioneel verantwoordelijk zijn voor het stimuleren van digitalisering en het toevoegen van waarde op dit gebied, zijn de rollen in de post-pandemische wereld omgedraaid. Strategische besluitvorming start met digitale ervaringen en digitale transformatie, omdat deze samenhangen met het succesvol opereren van elk bedrijf. We zien dit bijvoorbeeld bij Business Analytics, waar de analyses van User Experience Journeys of Customer Experience Journeys een cruciale informatiebron zijn voor strategische beslissingen.Tijdens de coronapandemie, waarin steeds meer mensen op afstand zijn gaan werken, ontstond er een toename van het aantal aanvallen met ransomware. Er kwamen veel nieuwe typen ransomware bij bedrijven, die ontdekten dat veel IT-beveiligingsprocessen en -protocollen onvoldoende in staat zijn om deze aanvallen te stoppen. Dat komt ook, omdat cybercriminelen Social Engineering toepassen om bedrijfsnetwerken binnen te dringen.In plaats daarvan vertrouwen ondernemingen op AI-gebaseerde bescherming van hun zakelijke omgeving en een strikt "zero trust"-beleid. Deze aanpak kan niet voorkomen dat aanvallen op IT-architectuur plaatsvinden, maar het minimaliseert wel de impact ervan. Zodra een infectie plaatsvindt, zal dat vrijwel onmiddellijk worden opgemerkt, waarna geïnfecteerde gebieden worden geïsoleerd en geïnfecteerde bestanden in quarantaine worden gezet.Door de coronapandeme is de wereldwijde toeleveringsketen bijna tot stilstand gekomen en dat heeft impact op lucht-, zee- en landvervoer. De verwachting is dat cloudadoptie zal versnellen naarmate de beperkingen van de toeleveringsketen kopers stimuleren om alternatieven te zoeken voor de aankoop van traditionele on-premise infrastructuur om aan de vraag te voldoen. Tegelijkertijd kan het optimaliseren van productielijnen en bedrijfsprocessen helpen om het systeem in de toekomst robuuster te maken. Het samengaan van IT en Operationele Technologie (OT), bijvoorbeeld via digital twin-concepten en technologie, zoals IoT en Analytics, heeft vrijwel onbeperkte mogelijkheden.In 2022 zullen we in alle sectoren steeds meer AI-toepassingen gaan zien. Het gaat om toepassingen in de landbouw, de voedselproductie, fastfoodketens en de entertainment- en horecasector. Managed Services worden een primaire leveringswijze voor AI naarmate CSP's hun aanbod van het type "GPU as a service" verdubbelen. Dit is een belangrijke facilitator: naarmate meer industrieën AI gebruiken om concurrerend te blijven en te innoveren, moet er een solide technologische basis beschikbaar zijn die overeenkomstig kan schalen. Daarnaast moeten AI-gebruikers hun AI-projecten verplaatsen van standalone infrastructuren (silo’s) naar gedeelde gevirtualiseerde en productieomgevingen.Een aantal technologische subtrends sturen verandering en innovatie aan. Een voorbeeld hiervan is Analytics & Optimalisatie van digitale diensten. FinOps-resultaten zijn bijvoorbeeld veel gemakkelijker te behalen met meer automatisering en implementatie van slimmere toepassingen. Dit resulteert in een hogere ROI van cloudinvesteringen in de publieke en private sector. Een andere trend betreft productieomgevingen: er is een duidelijke afname van het gebruik van applicaties te zien naarmate bedrijven hun diensten via containeroplossingen en microservices leveren.De verwachting is dat Quantum Computing door de wet van Moore bedachte prestatiecyclus opnieuw zal versnellen. Alle grote IT-spelers hebben investeringen in deze technologie gedaan. Dit jaar komen de eerste toepassingen als dienst beschikbaar, maar het zal nog even duren voordat Quantum Computing wereldwijd doorbreekt. Fabrikanten uit verschillende takken van de IT zullen zich in 2022 Quantum Computing strategie starten. Denk hierbij aan securitybedrijven, hyperscalers, opslagbedrijven en GSI's/global advisors. Deze fabrikanten zullen ook kenbaar maken hoe ze innovaties op het gebied van Quantum Computing als een dienst aan hun klanten kunnen leveren en hoe we branchespecifieke beperkingen kunnen overwinnen, bijvoorbeeld door een data pipeline naar de Quantum Computing cloud mogelijk te maken.Net Zero-doelstellingen worden in 2022 een prioriteit voor bedrijven en zijn nu al van invloed op de besluitvorming van bedrijven. Het zal ertoe leiden dat bedrijven niet alleen kritisch naar hun eigen activiteiten kijken, maar ook hun toeleveringsketen, digitaal en niet-digitaal, onder de loep nemen, terwijl ze ernaar streven zo snel mogelijk netto-nul te bereiken.Een interessante ontwikkeling zijn de hybride werkmodellen voor werknemers, die bedrijven in staat stellen om overal talent aan te trekken, de kantoorvoetafdruk te verkleinen en het aantal reizen voor woon-werkverkeer aanzienlijk te verminderen. Een ander aspect betreft de productieprocessen, die ondernemingen met behulp van IT milieuvriendelijker kunnen maken."2022 is een jaar waarin we aantal belangrijke innovaties zullen zien. Met name de ontwikkelingen op cloudgebied zullen snel gaan. Vanuit NetApp werken we voortdurend aan het verder innoveren van onze clouddataservices, storagesystemen en software om onze doelgroep nog beter bedienen," zegt Oscar Wijnants, Country Manager van NetApp Nederland. "Hierdoor zijn ondernemingen beter in staat om slagvaardiger op de eerder beschreven marktveranderingen in te spelen en concurrentievoordelen te realiseren."