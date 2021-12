Investeren in digitale vaardigheden: geen kwestie van bíjblijven, maar vóórop blijven

13 december 2021 - Het is al langere tijd zichtbaar hoe nieuwe technologieën onze economie voortstuwen en veranderen. Innovatie en digitalisering – het zijn tegenwoordig termen die je vanuit alle hoeken in onze samenleving terug hoort komen. Terwijl bedrijven en ondernemers zich vooral richten op hun voortbestaan, het vernieuwen van hun bedrijf en het digitaliseren van verkoop-, service- en marketingfuncties, is het tegelijkertijd moeilijk om ook de juiste werknemers te vinden om die nieuwe functies te vervullen.

Reacties Er zijn nog geen reacties.

Reageren Naam: E-mailadres: URL: (niet verplicht) http:// Reactie/Opmerking: Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.

code te wijzigen. Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om decode te wijzigen.

Michiel van Vlimmeren, General Manager Nederland bij Salesforce, bepleit het belang om te blijven investeren in digitale vaardigheden van huidige en toekomstige werknemers. Ook als midden- en kleinbedrijf."Digitalisering leidt tot nieuwe manieren van werken en andere samenwerkingsvormen. Niet alleen vanwege het feit dat thuiswerken een nieuwe lading heeft gekregen en functies niet meer alleen op kantoor maar digitaal worden uitgeoefend, maar met name doordat processen geautomatiseerd worden door technologieën die steeds meer onderdeel uitmaken van ons dagelijks leven. Bestaande functies veranderen en nieuwe functies ontstaan. Nieuwe functies zijn onlosmakelijk gekoppeld aan digitale vaardigheden," aldus Van Vlimmeren. "Digitalisering heeft nagenoeg elke functie in de moderne wereld van werken veranderd. De een wat meer dan de ander, maar ongeacht of je bij een multinational werkt of een eigen onderneming hebt: er worden andere vaardigheden van mensen gevraagd dan tien, of zelfs pas vijf jaar geleden. Naast het veranderen van bestaande rollen, zorgen nieuwe technologieën ook voor volledig nieuwe functies," benadrukt Van Vlimmeren. "Bovendien gaan de ontwikkelingen zo snel, dat het soms voelt alsof je alleen maar bezig bent om alles bij te houden, bij te leren en bij te blijven. Ondernemers moeten hun werknemers het gevoel geven en het voor hen duidelijk maken dat ze juist meer controle krijgen en dat ze met meer doelgerichtheid en vastberadenheid kunnen werken in die nieuwe functies.Dat technologie bijdraagt aan de groei van onze economie en meer banen creëert, is geen nieuws. Salesforce vraagt elk jaar aan IDC om uit te rekenen wat het effect is van de ‘Salesforce-economie’. Het hele Salesforce-ecosysteem dat bestaat uit Salesforce zelf en al zijn klanten en partners, creëert in Nederland 98.300 banen tegen 2026. "Als ondernemers, groot of klein, streven we er naar om te blijven groeien en vernieuwen," licht Van Vlimmeren toe. "Bij groei ontstaan nieuwe werkplekken en om die nieuwe werkplekken op te vullen, vragen we steeds vaker van onze werknemers dat ze digitaal onderlegd zijn. Onderzoek van de Europese Commissie toont aan dat 90 procentvan de werkgevers in Europa van werknemers verwacht dat ze in ieder geval een basisniveau aan digitale vaardigheden bezitten. Als we dit van onze werknemers vragen, is het ook onze verantwoordelijkheid als werkgevers om werknemers de nodige training en opleiding te bieden zodat ze aan die vraag kunnen voldoen," aldus Van Vlimmeren."Veel grote organisaties faciliteren al mogelijkheden voor de opleiding, ontwikkeling en heropleiding van hun werknemers, maar ook voor mkb’ers is het enorm belangrijk hierin te investeren," ervaart Van Vlimmeren. "We zien dat juist mkb’ers in Nederland relatief terughoudend zijn in hun digitale transformatie. Dat is gezien de huidige economische situatie begrijpelijk, maar het is belangrijk dat ze niet achterblijven en ook voldoende kennis vergaren en mogelijkheden krijgen tot financiering om überhaupt te kunnen investeren. MKB-Nederland, een partij die meer dan 300.000 ondernemers in Nederland vertegenwoordigt, benadrukt eveneens dat het noodzakelijk is voor mkb’ers om te digitaliseren en dat digitale transformatie oplossingen en kansen biedt voor vooruitgang. Bovendien heeft het MKB een aanzienlijke waarde voor de economie en heeft in dat optiek een belangrijke aanjaagfunctie.Het is niet verrassend dat de uitdaging voor kleine- en middelgrote bedrijven - voor zover ze digitaal niet als startpunt hebben - om te investeren in digitale vaardigheden van werknemers groter is dan voor multinationals en grote organisaties. Mkb’ers hebben minder reikwijdte, kennis, budget en personeel tot hun beschikking om zich hiervoor in te zetten.Inzoomend op het vergroten van digitale slagkracht, kan voor mkb’ers de oplossing liggen in het zoeken van een samenwerking met initiatieven die zich inzetten voor het opleiden van digitaal Nederland," denkt Van Vlimmeren. "Het is niet altijd eenvoudig om alles zelf te doen als een midden- of kleinbedrijf. Maak het jezelf makkelijker door de koppen bij elkaar te steken," zegt Van Vlimmeren. "Nu klinkt dat makkelijker dan het lijkt. Er komt natuurlijk altijd geld kijken bij het aanbieden van trainingen of opleidingen en als mkb’er heb je hier misschien geen extra spaarpotje voor liggen. NL Leert Door is een overheidsinitiatief dat zich juist inzet om dit soort problematiek op te lossen en biedt overheidssubsidie voor opleidingen in verschillende sectoren. Bijvoorbeeld ook in combinatie met Fastlane-opleidingen", tipt Van Vlimmeren.Blijf als mkb’er niet achter tijdens de zichtbare versnelling van digitalisering en kijk ook buiten de comfortzone van uw organisatie voor een oplossing. Digitaal opgeleide medewerkers kunnen het verschil maken in uw digitale transformatie en ervoor zorgen dat u een stap voor bent op jeconcurrenten. Nog belangrijker is misschien wel dat je door te investeren in opleidings- en trainingsmogelijkheden een directe bijdrage levert aan het Nederlandse digitale ecosysteem. En daar profiteert iedereen van.