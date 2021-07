Zo tacklet u de vijf meest voorkomende problemen bij het automatiseren van uw organisatie

2 juli 2021 - Als vragen rondom trend of technologie van ‘wat als?’ naar ‘hoe dan?’ gaan, wéét u dat die technologie voor een doorbraak staat. Binnen de automatisering geldt dat ook: vroeger waren geautomatiseerde processen leuk om te hebben, tegenwoordig struikelen we over praktische vraagstukken omdat we automatisering over de hele organisatie uit willen rollen. Deze reis bestaat over het algemeen en vijf stappen en uitdagingen.

Reacties Er zijn nog geen reacties.

Reageren Naam: E-mailadres: URL: (niet verplicht) http:// Reactie/Opmerking: Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.

code te wijzigen. Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om decode te wijzigen.

Dit zijn volgens Claudia Lannes, Solution Engineering Manager bij Celonis de te tackelen problemen, en hoe u deze op kunt lossen.Een van de grootste uitdagingen waar Process Excellence-managers tegenaan lopen zijn het volhouden van veranderingen, en het overkomen van weerstand tegen die veranderingen. Daarom moet u zorgen dat uw organisatie de ernst en noodzaak van de digitale transformatie snapt.Door een senior beleidsvoerder aan boord te hebben en hun support te voelen overkomt u de helft van de uitdaging. Zij helpen het initiatief te promoten, procesverbeteringen te stroomlijnen met de bedrijfsstrategie en de focus op automatisering als lange termijn-doelstelling garanderen.Leiders in Process Excellence spenderen bijna tien procent van hun tijd met het uitrollen van nieuwe technologieën. Dat is méér tijd dan ze aan kostenplaatus of technische evaluaties spenderen. Hoe kunt u de ingebruikname van nieuwe technologieën sneller laten verlopen en mislukte launches elimineren?Door de onderliggende processen te simuleren op basis van data. Als u verschillende digitale tests draait die gebaseerd zijn op data uit u organisatie, kun u onsuccesvolle lanceringen zoveel mogelijk voorkomen. Áls u dan besluit een nieuwe technologie in gebruik te nemen, weet u (zo goed mogelijk) dat het geen verspilde tijd is.Automatisering is een parapluterm waar de implementatie van veel verschillende soorten technologieën onder vallen. Toch vliegen veel organisaties het automatiseringsproces aan alsof er maar één manier is om het te doen. Dat is een denkfout: u moet de juiste technologie aan de juiste prioriteit matchen. Bekijk daarom welke deelprocessen voor uw organisatie het belangrijkst zijn. Richt u op genezen van onderliggende problemen, in plaats van op pleisters plakken.In de maakindustrie zorgde de coronapandemie ervoor dat organisaties werken op afstand mogelijk moesten maken. Dit versnelde automatiseringsprocessen voor vooral grotere organisaties. Toch hebben veel organisaties ruim een jaar na het begin van de pandemie hun IT-structuur nog niet voldoende op orde: voor hun medewerkers is thuiswerken nog altijd een crime. Breng daarom u belangrijkste probleem in kaart, zoek de onderliggende reden en los die op. Meestal komt u erachter dat gebruiksgemak het belangrijkst is. Door te zorgen dat iedereen moeiteloos documenten kan openen, bewerken en delen ben u vaak al een eind op weg.Automatisering moet in u infrastructuur passen, U hebt een flexibele, schaalbare omgeving nodig waarin u processen kunt integreren, terwijl die processen vaak verschillende andere systemen raken en beïnvloeden. De oplossing hiervoor ligt in de cloud: als u automatisering alleen ‘on premise’ regelt, zult u bij het aanpakken van een volgend werkproces wéér op problemen stuiten. Door vanuit de cloud te werken voorkomt u downtime en maakt u integratie binnen de hele organisatie gemakkelijker.