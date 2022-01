Kwart organisaties doet momenteel nog helemaal niets met artificial intelligence en machine learning

11 januari 2022 - 24 procent van de organisaties geeft aan op dit moment nog geen gebruik te maken van artificial intelligence en machine learning. Dit blijkt uit onderzoek van Unit4 onder 250 respondenten. Zestien procent hiervan zegt wel de mogelijkheden van de technologieën te verkennen. De overige negen procent doet zelfs dat niet.

Reacties Er zijn nog geen reacties.

Reageren Naam: E-mailadres: URL: (niet verplicht) http:// Reactie/Opmerking: Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.

code te wijzigen. Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om decode te wijzigen.

Ook op het gebied van workflow automation valt er voor een kwart (25 procent) van de bedrijven nog wat te behalen. Zij maken momenteel geen gebruik van de technologie.Het is dan ook niet gek dat wanneer werknemers en beleidmakers worden gevraagd naar de uitdagingen die zij komend jaar zien om de bedrijfsstrategie te behalen, het grootste percentage (38 procent) verouderde technologieën en processen benoemt. Daarnaast is 24 procent bang dat concurrenten komend jaar sneller zullen innoveren dan zij en ziet 34 procent een uitdaging in het gebrek van communicatie tussen teams.Wanneer we kijken naar hoeveel vertrouwen Nederlandse werknemers in het digitale transformatie beleid van hun organisatie hebben, zien we een rooskleurig beeld. Maar liefst 89 procent heeft (redelijk) veel vertrouwen in de strategie. En een digitale transformatie strategie is bij alle bedrijven ingeburgerd: geen enkele respondent geeft aan dat zijn of haar bedrijf geen digitale transformatie strategie heeft. Echter hebben momenteel lang niet alle bedrijven hun strategie zodanig op orde dat zij goed op veranderingen in kunnen spelen. Zo geeft 26 procent aan wel met verwachte veranderingen om te kunnen gaan, maar niet met veranderingen die ze niet zien aankomen."We zien dat er nog behoorlijk wat te halen valt voor organisaties als het gaat om de nieuwste technologieën," stelt Lode Maris, Regional President West-Europa bij Unit4. "De pandemie heeft ons geleerd dat de digitale infrastructuur van bedrijven bestand moet zijn tegen onverwachte veranderingen. Het percentage dat zegt dit niet te kunnen vind ik opvallend hoog. Het is daarom belangrijk dat bedrijven zorg besteden aan hun digitale transformatie strategie en goed kijken welke technologieën hun organisatie nodig heeft om de digitalisering naar een hoger niveau te tillen. Het is daarnaast goed om deze strategie regelmatig te evalueren en niet slechts eens per jaar te bekijken. Zo blijf je als organisatie wendbaar."