Hoe kunt u meer doen aan corporate branding?

24 februari 2021 - Corporate branding is een zeer uitgebreide term die alle marketingzaken van een professioneel bedrijf en hun onderlinge samenhang omvat. In andere woorden kunt u zeggen dat corporate branding een filosofie of kernwaarde van een bedrijf is, gebaseerd op een thema. Het staat tegenover product branding, waarbij uproducten promoot bij uw afnemers.

Corporate branding is hoe een bedrijf zichzelf presenteert aan de wereld (stakeholders) en hoe het zich presenteert aan haar eigen medewerkers. Als startende onderneming is het eerste wat u vaak doet, zich concentreren op welke kant u heen wilt met uw bedrijf. Wat is uw ‘waarom’? Dit, evenals de medewerkers, partners, klanten en alle andere belanghebbenden, spelen een sleutelrol bij het vormgeven van het imago van een merk; een merk is een weerspiegeling van alle individuen die er direct of indirect aan verbonden zijn. Aan corporate branding zitten ook alle uitingen naar buiten vast, zoals signs en displays. Andor Kuyl van Apineon vertelt over het belang van dergelijke branding.Kuyl: "Alle succesvolle bedrijven gebruiken logo's, slogans of reclame uitingen die hun producten of diensten vertegenwoordigen en presenteren. Deze kunnen de vorm hebben van beloften, tradities en identiteit. Bijvoorbeeld: Wat komt er in ons op als we het Samsung-logo zien? We herinneren ons waarschijnlijk alles wat met het merk te maken heeft: premium prijzen, snelle telefoons, flatscreen tv's, innovatie, enz."Kuyl geeft als voorbeeld: "Hoe heeft Samsung zo'n sterke indruk opgebouwd bij miljoenen mensen over de hele wereld? Een ding dat we zeker kunnen zeggen, is consistentie. Het geheim is om de filosofie strikt na te leven. Hoe bouwt u een krachtig bedrijfsmerk op? Hoe kunt u van uw bedrijf een merk maken? Daarvoor moet u een corporate branding-campagne ontwikkelen. Als u uw bedrijf een leven wilt geven, moet u een merk ontwikkelen.Verder geeft Kuyl aan dat u de volgende vragen moet kunnen beantwoorden: "Eerst moet u een paar fundamentele concepten definiëren, namelijk: Waar gaat uw merk over? Wat zijn uw diensten en producten? Welk doel dienen uw producten en diensten? Wie is uw doelgroep? Waarom zouden ze uw merk verkiezen? Welke belofte en waarden biedt u? Nadat u deze vragen zorgvuldig heeft beantwoord, kunt u verder gaan en wat huiswerk maken, waaronder:- stel vast wat er mis is met uw bedrijf- begrijp en breng uw medewerkers samen volgens een bedrijfsbeleid- bouw een sterke merkboodschap op- maak uw bedrijf zichtbaar, zorg voor een goede website- ontwerp een logo dat uw bedrijf vertegenwoordigt- maak uw bedrijf zichtbaar, zorg voor goede reclame""Voor een goede corporate branding is het merkverhaal essentieel," vervolgt Kuyl. "Het liefst vanuit een historisch perspectief, aangezien het voor een nieuw bedrijfsmerk een hele klus kan zijn". "Natuurlijk kunt u hiervoor een gespecialiseerd bureau inschakelen die zich toegelegd hebben op het ontwikkelen van een geloofwaardige corporate story". Hij sluit af met de volgende tip voor startups: "Het is niet erg om fouten te maken, maar kijk om u heen en leer van anderen."