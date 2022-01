Zzp’er of ondernemer met kinderopvangtoeslag? Drie tips om je inkomen goed in te schatten

28 januari 2022 - Hoeveel kinderopvangtoeslag ouders in 2022 krijgen, hangt onder andere af van hoeveel zij verwachten te verdienen. Voor ouders met een flexibel inkomen zoals ondernemers en zzp’ers, is dit veel lastiger in te schatten dan voor ouders met een vast inkomen. Met deze tips zorg je er als ondernemer of zzp’er voor dat jouw kinderopvangtoeslag het hele jaar door met een goed ingeschat inkomen berekend wordt.

Reacties Er zijn nog geen reacties.

Reageren Naam: E-mailadres: URL: (niet verplicht) http:// Reactie/Opmerking: Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.

code te wijzigen. Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om decode te wijzigen.

En verklein je de kans dat je te veel of te weinig toeslag ontvangt.Voor de hoogte van je toeslag kijkt Toeslagen onder andere naar je toetsingsinkomen. Dit betekent dat elk inkomen meetelt: van inkomsten uit werk tot inkomsten uit een uitkering of alimentatie. Als je een toeslagpartner hebt, telt het gezamenlijke inkomen van jou en je toeslagpartner.• Gebruik de rekenhulp op toeslagen.nl/kinderopvangtoeslag. In deze tool beantwoord je vragen zoals ‘Ben je ondernemer of zzp’er?’, ‘Heb je een toeslagpartner?’ en ‘Heb je loon uit andere inkomsten, zoals alimentatie?’ Ook vul je per maand in wat je verwachte bruto-inkomen is. Na het invullen van alle vragen, zie je wat jouw toetsingsinkomen is.• Weet je nog niet hoeveel inkomen je elke maand zal hebben? Schat je inkomen dan liever iets hoger in dan lager. Door hoger in te schatten, loop je minder risico dat je achteraf toeslag moet terugbetalen. Want voor toeslagen geldt: hoe lager je inkomen, hoe meer toeslag je kunt krijgen. Houd er wel rekening mee dat jouw opgegeven inkomen ook gevolgen heeft voor andere toeslagen, zoals huurtoeslag.• Check gedurende het jaar regelmatig via de rekenhulp of je toetsingsinkomen nog klopt en wijzig zo nodig. Vul de rekenhulp bijvoorbeeld elk kwartaal in, als je de kwartaal btw-aangifte doet. Is je toetsingsinkomen veranderd? Wijzig het dan meteen via Mijn toeslagen op toeslagen.nl of de app Kinderopvangtoeslag.Naast een verandering in (toetsings)inkomen hebben ook andere veranderingen in je leven invloed op je toeslag. Denk aan veranderingen in opvanguren, opvangsituatie (van dagopvang naar buitenschoolse opvang) of gezinssituatie, zoals een scheiding. Verandert er iets? Check Mijn toeslagen op toeslagen.nl of op de app Kinderopvangtoeslag en geef de verandering meteen door. Zo verklein je de kans dat je te veel of te weinig toeslag krijgt. En na afloop van het jaar geld moet terugbetalen of terugkrijgt. Meer weten? Kijk dan op toeslagen.nl/kinderopvangtoeslag.