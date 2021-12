Ondernemende ouders: nieuw opvangtarief? Geef het door aan Toeslagen

9 december 2021 - Komende weken bepalen kinderopvangorganisaties, buitenschoolse opvang en gastouders hun uurtarieven voor 2022. Toeslagen herinnert ouders met kinderopvangtoeslag eraan te checken of hun uurtarief is aangepast. En dit meteen door te geven via Mijn toeslagen of de app Kinderopvangtoeslag. Want veranderingen in bijvoorbeeld de kosten voor opvang hebben invloed op hoeveel kinderopvangtoeslag iemand kan krijgen.

Download de app Kinderopvangtoeslag. Via deze app geef je veranderingen eenvoudig door. Bijvoorbeeld in het opvangtarief. Gebruik je liever geen app? Je kunt je wijziging ook doorgeven via Mijn Toeslagen op toeslagen.nl/kinderopvangtoeslag.

Heb je meerdere kinderen? Geef de aanpassingen voor elk kind en elke opvang door.

Benieuwd op hoeveel toeslag je recht hebt in jouw nieuwe situatie? Maak dan een proefberekening.

Reacties Er zijn nog geen reacties.

Reageren Naam: E-mailadres: URL: (niet verplicht) http:// Reactie/Opmerking: Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.

code te wijzigen. Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om decode te wijzigen.

Kinderopvangtoeslag is een voorschot. Hoeveel toeslag je als ouder maandelijks ontvangt, hangt onder andere af van hoeveel je dat jaar verwacht te verdienen en wat de opvangkosten zijn. Verandert er iets in jouw situatie? Bijvoorbeeld doordat je meer of minder uren opvang afneemt of de opvang het uurtarief aanpast. Dan heeft dat ook invloed op de hoogte van de toeslag. Toeslagen ontvangt dit soort veranderingen niet automatisch van de kinderopvangorganisatie. Daarom is het belangrijk dat je veranderingen altijd meteen zelf doorgeeft aan Toeslagen.Verandert er meer in jouw situatie komend jaar? Ga je bijvoorbeeld promotie maken en verandert je inkomen? Of besluit je meer opvang af te nemen? Geef veranderingen altijd meteen door. Ook gedurende het jaar.Door veranderingen in jouw situatie altijd meteen door te geven aan Toeslagen, verklein je de kans dat je te veel of te weinig toeslag ontvangt. Meer weten? Check toeslagen.nl/kinderopvangtoeslag