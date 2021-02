Tien situaties waarbij u uw kinderopvangtoeslag moet checken en wijzigen

12 februari 2021 - In december controleerden veel ouders, onder wie ondernemers, hun gegevens voor de kinderopvangtoeslag in 2021. Zij gaven veranderingen in hun situatie zo nodig door via Mijn toeslagen of de app Kinderopvangtoeslag. Nu de kinderopvang weer open is, benadrukt Belastingdienst/Toeslagen dat ouders hun gegevens ook gedurende het jaar moeten checken en wijzigen als er iets verandert in hun situatie. Dan ontvangen ze de toeslag waar ze recht op hebben. Niet te veel en niet te weinig.

U neemt minder opvanguren af, bijvoorbeeld doordat u na de lockdown vaker thuis blijft werken. Vergeet dan niet uw maandelijkse opvanguren aan te passen. Heeft u tijdelijk helemaal geen opvang nodig? Zet dan uw opvanguren op nul uur. Dan wordt uw kinderopvangtoeslag tijdelijk stopgezet. Heeft u weer opvang nodig, dan past u de opvanguren gewoon weer aan.



U kiest er voor om oma en opa altijd te laten oppassen en geen kinderopvang meer af te nemen. Zet uw kinderopvangtoeslag dan meteen stop.



U gaat meer of minder verdienen. Geef dan uw nieuwe inkomen door. Verandert uw inkomen binnenkort en wilt u nu alvast weten welke gevolgen dit heeft voor uw kinderopvangtoeslag? Maak dan een proefberekening.



U start uw eigen bedrijf. Ook dan verandert uw situatie ingrijpend. Hoeveel u precies gaat verdienen, weet u als ondernemer vaak nog niet. Maak daarom een schatting en geef deze door. Check vervolgens elk kwartaal of uw schatting nog klopt.



U verliest uw baan. Vanaf het moment dat u geen baan meer heeft, heeft u nog drie maanden recht op kinderopvangtoeslag. Daarna vervalt uw recht op kinderopvangtoeslag. Geef het daarom meteen door als u geen baan meer heeft.



U stopt met werken en gaat een studie volgen. Geef dan door dat u niet meer werkt en dat u een studie gaat volgen. Dan berekent Belastingdienst/Toeslagen op basis van uw nieuwe situatie op hoeveel toeslag u recht heeft. Wilt u nu alvast weten of uw studie recht geeft op kinderopvangtoeslag? Bekijk het hier.



U en uw partner gaan uit elkaar. Dat heeft ook gevolgen voor uw kinderopvangtoeslag. Geef uw nieuwe situatie door. En doe de ‘Scheiden checklist’ om te zien wat u nog meer moet regelen.



U heeft nog een kind dat naar de opvang gaat. Geef dan eenvoudig aan dat er nog een kind naar de opvang gaat.



Uw kind wordt vier en gaat naar de basisschool. Dan mag uw zoon of dochter alleen nog maar naar de Buitenschoolse Opvang. Ook voor de Buitenschoolse Opvang kunt u kinderopvangtoeslag krijgen. Om te bepalen op hoeveel toeslag u dan recht heeft, geeft u aan dat uw kind naar een nieuwe opvang gaat en vult u de gegevens uit het nieuwe opvangcontract in.



Het opvangtarief verandert. Het tarief kan elk jaar per 1 januari veranderen. Geef wijzigingen altijd door. U vindt het tarief meestal in het contract van uw opvangorganisatie.

Reacties Er zijn nog geen reacties.

Reageren Naam: E-mailadres: URL: (niet verplicht) http:// Reactie/Opmerking: Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.

code te wijzigen. Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om decode te wijzigen.

Belastingdienst/Toeslagen geeft tien voorbeelden van situaties waarbij ouders hun gegevens moeten checken en zo nodig wijzigen.Ouders ontvangen kinderopvangtoeslag als voorschot. Inge Groeneveld, programmadirecteur vernieuwing dienstverlening Toeslagen, licht toe: "Hoeveel toeslag ouders maandelijks krijgen, hangt af van de gegevens die zij doorgeven aan Belastingdienst/Toeslagen. Dit kan tegenwoordig ook heel eenvoudig via de app Kinderopvangtoeslag. Eén van de vernieuwingen die wij in onze dienstverlening hebben doorgevoerd. Met de app kunnen ouders bijvoorbeeld aanpassen hoeveel ze verwachten te verdienen in 2021 én van hoeveel opvanguren ze elke maand gebruikmaken. Verandert hierin iets in de loop van het jaar? Dan heeft dat ook invloed op de hoogte van de toeslag waar ouders maandelijks recht op hebben. Daarom is het zo belangrijk dat ouders hun gegevens regelmatig checken en veelvoorkomende veranderingen in hun situatie meteen doorgeven. Dit kan via Mijn toeslagen op toeslagen.nl of dus via de app Kinderopvangtoeslag ."Tien voorbeelden van situaties waarbij ouders hun gegevens moeten checken en zo nodig wijzigen.Groeneveld sluit af met: "Als ouders veranderingen niet doorgeven, dan wordt pas bij de definitieve berekening na afloop van een jaar duidelijk dat de werkelijke situatie anders was. Ouders hebben dan te veel of te weinig toeslag gekregen, met het gevolg dat ze toeslag terug moeten betalen of terugkrijgen. Dus verandert er iets in uw situatie, check en wijzig uw gegevens."Meer weten? Kijk op toeslagen.nl/kinderopvangtoeslag.