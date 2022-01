Podcast-onderneming groeit sterk in populariteit

18 januari 2022 - Podcasts zijn tegenwoordig niet meer weg te denken uit je luisterlijst. Van podcasts met verhalen of misdaad, tot nieuws en politiek of comedy. Er is voor ieder wat wils. Dit merkt KVK ook aan de inschrijvingen. Telde Nederland op 1 januari 2017 nog vijftien podcast-ondernemingen, op 1 december 2021 waren dit er al 606, blijkt uit het KVK Handelsregister.

Podcasts wordt steeds populairder en dit is vooral terug te zien in de Randstad. Op 1 januari 2017 waren er in Noord-Holland nog maar zeven inschrijvingen, op 1 december 2021 waren dit er 220. Deze trend zien we ook in de provincies Utrecht en Zuid-Holland. In Utrecht waren op 1 januari 2017 nog drie inschrijvingen, op 1 december 2021 waren dit er 96. Op 1 januari 2017 waren er in de provincie Zuid-Holland twee inschrijvingen, op 1 december 2021 waren dit er 106.Podcastexpert Mirjam Heggers beaamt de groei, maar heeft er een andere visie op: "Ik zie dat het aantal podcastluisteraars in Nederland fors is gegroeid de afgelopen twee jaar, van 28 procent in 2019 naar 47 procent in 2021. Toch is er op dit moment nog maar een klein aantal Nederlandstalige podcasts: 15.895 in december 2021. Als je dat vergelijkt met de miljoenen socialmedia-accounts waar ondernemers in groten getale op inzetten, dan zie ik nog veel ruimte voor podcastmakers om hun eigen podcast te starten én voorspel ik dat er een grote groei aankomt."De populariteit van podcasts is terug te zien in verschillende leeftijdsgroepen. Op 1 januari 2013 was de gemiddelde leeftijd van een podcastondernemer 52 jaar. Vanaf dat moment zet een dalende trend in, op 1 januari 2017 is gemiddelde leeftijd gezakt naar 45 jaar. Op dit moment (gemeten op 1 december 2021) is dat 35 jaar.Ook steeds meer vrouwen schrijven zich in het KVK Handelsregister in als podcastondernemer. Op 1 januari 2013 was de verhouding 79 procent man en 21 procent vrouw. Op 1 januari 2017 was dit 77 procent man en 23 procent vrouw. Op 1 december 2021 is de verhouding 59 procent man en 41 procent vrouw. In de afgelopen periode startten dus relatief meer vrouwen dan mannen een podcastonderneming.