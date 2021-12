Zzp maaltijdbezorger populairder en ouder

28 december 2021 - Nederland kent steeds meer zzp maaltijdbezorgers. Vooral in de randstad groeit de populariteit en schrijven steeds meer zzp maaltijdbezorgers zich in bij de KVK. In de afgelopen vijf jaar is de populariteit alleen maar toegenomen. Zo telde Nederland op 1 januari 2017 nog zestien zzp maaltijdbezorgers. Op 1 december 2021 waren dat er 1997.

Veel maaltijdbezorgers zijn twintigers, maar er is een verandering gaande. De gemiddelde leeftijd van de ingeschreven maaltijdbezorgers neemt al een aantal jaar toe. Van 25,7 jaar op 1 jan 2018 naar 27,8 jaar in december 2021. Dat is ook te zien in de verhouding tussen de leeftijdsklassen: waar die begin 2018 nog 22 procent van de maaltijdbezorger een tiener, 55 procent twintiger en zestien procent dertiger was, is die nu veranderd in acht procent tiener, 62 procent twintiger en 23 procent dertiger.Vooral in de steden Amsterdam, Den Haag en Rotterdam is de maaltijdbezorger niet weg te denken uit het straatbeeld. De populariteit is goed te zien in de cijfers. Zo telde Amsterdam op 1 januari 2017 nog twee zzp maaltijdbezorger, op 1 december 2021 zijn dat er 539. Deze trend zien we ook in Den Haag, van twee zzp op 1 januari 2017 naar 320 op 1 december 2021. En in Rotterdam waren het er nul op 1 januari 2017 naar 243 in december 2021.Jeroen Hoogland, achttien jaar, over zijn werk als maaltijdbezorger in Utrecht: ‘Het is relaxed, je kunt jezelf inplannen wanneer je wilt en werken wanneer je wilt. Het verdient oke voor deze leeftijd. Het is makkelijk, je kunt het naast iets anders doen, bijvoorbeeld school, je opleiding of ander werk. Dat doen ook veel mensen.’KVK heeft vakbond FNV benaderd voor een reactie op de cijfers. De vakbond is uitgesproken tegen constructies met zelfstandigen als die eigenlijk gewoon werknemer zijn. In dat geval spreekt FNV over schijnzelfstandigen. Anja Dijkman, campagneleider FNV Platformwerk: ‘Deze constructies worden niet alleen bij maaltijdbezorgers gebruikt, maar ook bij taxichauffeurs of schoonmakers. De cijfers van KVK laten een stijging zien bij de maaltijdbezorgers, maar die is in werkelijkheid nog vele malen groter. Alleen Deliveroo zet al meer dan 4000 schijnzelfstandigen in. Dus het probleem is nog groter dan vaak gedacht wordt.’