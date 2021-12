Groei aantal influencers niet meer te volgen

31 december 2021 - Van de term influencer had een paar jaar geleden nog niemand gehoord. In 2016 telde het Handelsregister nog maar negen influencers en vloggers. Als je nu door Instagram of YouTube scrolt, lijkt het soms alsof iedereen producten of diensten aanprijst. In het KVK Handelsregister staan eind 2021 bijna 1.000 vloggers en influencers ingeschreven.

Afgezet tegen de bijna dertien miljoen Nederlandse YouTube- en Instagramgebruikers is dat slechts een fractie, maar het aantal groeit razendsnelVolgens Koen Dulfer, eigenaar van #spon Influencer Marketing, willen steeds meer mensen influencer worden. "Mensen denken dat er veel geld mee te verdienen is, hoewel dat maar voor een clubje is weggelegd. Maar het is ook gewoon heel erg leuk om creatief bezig te zijn en foto’s en video’s te maken." Ook ziet Dulfer dat bedrijven meer geld aan influencer marketing besteden.Het aantal influencers en vloggers is in vijf jaar tijd met 989 gestegen. Bedrijven werken graag samen met influencers ter promotie van hun producten of diensten. Als een influencer iets aanprijst, gaan volgers er vaak vanuit dat het de moeite waard is.Lang niet alle influencers staan als zodanig ingeschreven in het Handelsregister. Dat heeft verschillende redenen. Zo is er bijvoorbeeld nog geen SBI-code voor influencers en vloggers. Het beroep is daarvoor te nieuw.Koen Dulfer maakte zelf jarenlang video’s voor YouTube. Sinds 2018 is hij mede-eigenaar van het bureau #spon Influencer Marketing: "Ik denk ook dat er een groot aantal kleine influencers is die geen samenwerkingen doen. Of ze doen dit alleen op basis van barterdeals (een product in ruil voor reclame) of ze sturen privé een kwitantie."Daarnaast start lang niet iedereen zijn carrière met de bedoeling influencer te worden. Zo zijn veel bloggers uitgegroeid tot influencer. Zij zijn in het Handelsregister terug te vinden onder SBI-code 9003 ‘Schrijven en overige scheppende kunst’. Vloggers staan vaak ingeschreven onder code 59111 ‘Productie van films (geen televisiefilms)’.Zo’n een derde van de vloggers en influencers woont in Noord-Holland. In deze provincie zijn 336 vloggers en influencers gevestigd. Daarna volgen Zuid-Holland met 232 en Noord-Brabant met 106. Zeeland telt de minste: slechts elf influencers en vloggers wonen in die provincie.Als je kijkt naar het aantal vloggers en influencers per 100.000 inwoners ziet de top drie er iets anders uit. Noord-Holland staat nog steeds bovenaan met 9,4 op 100.000. Op de tweede plaats vinden we Flevoland met 6,1 en op de derde plaats Zuid-Holland met 4,7 vloggers en influencers per 100.000 inwoners.Dulfer: "Steeds meer mensen willen influencer worden, maar ik denk dat maar een X-aantal influencers succesvol kan zijn. Hier zit een natuurlijk verloop in: veel influencers stoppen en er komen weer nieuwe bij." Wel verwacht hij een grote groei in de budgetten die bedrijven besteden aan influencer marketing. "Er komen steeds meer bedrijven zoals wij, die bedrijven helpen bij het opzetten van succesvolle campagnes. Hierdoor gaat de professionaliteit omhoog."Daarnaast ziet Dulfer dat veel influencers zich na verloop van tijd verder ontwikkelen. "Ze gaan op theatertour, schrijven boeken of gaan aan het werk in de (influencer) marketing."Lees hier verder als je meer wilt weten over het starten als professioneel vlogger . Of bekijk deze tien ondernemerstips van social influencers.