Recordaantal nieuwe makelaars in 2021

12 januari 2022 - Het aantal makelaars in Nederland groeit harder dan ooit. Uit cijfers van BoldData blijkt dat in 2021 maar liefst 695 nieuwe makelaars zich inschreven bij de KvK. Een stijging van 6,7 procent. Nooit eerder kwamen er zoveel nieuwe makelaars bij. Voor het eerst zijn er in Nederland nu meer dan 11.000 makelaars geregistreerd.

Reacties Er zijn nog geen reacties.

Reageren Naam: E-mailadres: URL: (niet verplicht) http:// Reactie/Opmerking: Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.

code te wijzigen. Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om decode te wijzigen.

Nu de woningmarkt oververhit is en de huizenprijzen blijven stijgen, lijkt het erop dat veel makelaars hun kans grijpen. Met een stijging van 6,7 procent komt het totaal aantal makelaars nu op 11.025. 69 procent van deze makelaars is zelfstandig.De meeste nieuwe makelaars (een groei van 35 procent) zien we in Flevoland en Noord-Holland . Deze voorspoed was niet bij alle provincies terug te zien. In Drenthe vond een daling plaats van drie procent en in Friesland van een procent. Met 2.565 makelaars telt Noord-Holland de meeste makelaars. In Zeeland en Flevoland vind je er slechts 270.