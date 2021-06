Gezondheid! Zo maakt u het als werkgever aantrekkelijk om deze zomer vrije dagen op te nemen

30 juni 2021 - De Nederlandse werknemer is voorzichtig met het opnemen van vakantiedagen sinds het land in maart vorig jaar in lockdown ging. Dat zorgt voor een ongunstig overschot aan vakantiedagen voor ondernemers. En dat terwijl het – juist nu – zo belangrijk is om af en toe pas op de plaats te maken. Wellicht dat de zomer de ideale aanjager is van mentale gezondheidsdagen.

Zet de zomer in

Het zal u niet ontgaan zijn dat de sportzomer vorige week officieel is begonnen. Deze maanden kun u onder meer genieten van het EK voetbal, de Olympische Spelen, Wimbledon, de Tour de France en Max Verstappen die een leidende positie heeft in de Formule 1. Ook voor niet-sportliefhebbers gloort er een mooie droge zomer en mogelijk vervroegde coronaversoepelingen vanaf 26 juni. Laat werknemers weten dat het prima is om last minute een dagu vrij te nemen bij zomers weer, als er een leuk evenement plaatsvindt – of de dag ná een evenement. Niets is zo goed voor de ziel als een vreugdevol samenzijn onder de zon.

Zoek de balans

Corona heeft vrijwel iedereen onder druk gezet om alle ballen in de lucht te houden, zowel privé als zakelijk. Zonder een goede gezondheid is dat zo goed als onmogelijk. Uit cijfers van TNO blijkt dat twaalf procent van de thuiswerkers moeite heeft om zich te concentreren, dat is tweemaal zoveel als mensen die op locatie werken. Daarom is het juist voor die grote groep mensen die thuis is gaan werken van groot belang om een goede balans te vinden. Spreek u medewerkers erop aan dat écht vrij zijn net zo belangrijk is als hard werken.

Zorg voor overzicht

Uit de MKB Barometer, blijkt dat slechts 22 procent van het Nederlandse mkb gebruikmaakt van HR-software. Dat houdt in dat veel bedrijven afhankelijk zijn van handmatig of decentraal werk om inzicht te krijgen in hoeveel vakantiedagen iedereen nog heeft. Als u daar geen overzicht van hebt, kan dat voor problemen zorgen, bijvoorbeeld wanneer meerdere werknemers tegelijkertijd vakantie willen opnemen. Als u dat overzicht wél hebt, is het ook gemakkelijker om het goed te plannen.

Stel richtlijnen op

Maak duidelijk aan medewerkers dat ze – volgens de wet – slechts een beperkt aantal dagen mogen meenemen naar het volgende jaar. Herinner ze hieraan via alerts vanuit het HR-systeem, vooral met het oog op openstaande bovenwettelijke vakantiedagen. U wilt natuurlijk mensen de kans geven om hun vakantiedagen op te nemen en voorkomen dat de uren uiteindelijk komen te vervallen.

Geef het goede voorbeeld

Volgens berekeningen van TNO is het aantal werknemers met burn-outklachten in Nederland gestegen van elf procent in 2007 naar zeventien procent in 2019. Het aantal gerapporteerde burn-out klachten is vooralsnog gelijk gebleven sinds het begin van de coronacrisis. Een burn-out heeft ernstige negatieve gevolgen voor de fysieke gezondheid en het psychische welzijn van werknemers. Én voor de prestaties en resultaten van bedrijven. Ontladen en opladen is belangrijk, zeker in deze tijd van thuiswerken. Zorg daarom dat het management hierin het goede voorbeeld geeft door regelmatig een verlofdag op te nemen. Zo zien werknemers dat het normaal is om soms een vriu dag of vakantie op te nemen.

Erken het harde werken

De meesten werken al zo lang vanuit huis, probeer een vinger aan de pols te houden zodat u weet hoe het met ze gaat. Geef aan dat u hun inzet waardeert en die vrije dagen er niet voor niks zijn. Helemaal leuk: stuur rond vriu dagen een keer een presentu, zoals een picknickpakket voor het hele gezin of een borrelbox.

Reacties Er zijn nog geen reacties.

Reageren Naam: E-mailadres: URL: (niet verplicht) http:// Reactie/Opmerking: Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.

code te wijzigen. Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om decode te wijzigen.

Het is nogal een contradictie: de coronacrisis weegt zwaar op werknemers, maar tegelijkertijd nemen ze minder verlofdagen op dan in een normaal jaar. HR-medewerkers zitten met de handen in het haar. Naast de zorg om de gezondheid van de medewerkers, kost het overschot aan vakantiedagen de organisatie geld en als iedereen tegelijk vrijaf wil, kan dat leiden tot chaos in de werkplanning. Vera Lenaerts, HR expert bij Exact, licht toe: "Het is goed om regelmatig even vrij te nemen, zodat u later weer uitgerust aan het werk kunt. Niet alleen ziet u dat het de productiviteit ten goede komt, ook het werkplezier neemt toe en gevoelens van stress nemen af."U zal zien dat alleen al het informeren naar het mentale welzijn van de werknemers zorgt voor lucht in de organisatie. Mensen willen niets liever dan gezien en gehoord worden. Met de opluchting die dat teweegbrengt, is het ook veel aangenamer om eens een paar dagen de boel de boel te laten.