Arbo Unie benadrukt belang leefstijl met Lekker in je Vel campagne

6 september 2021 - Iedereen weet dat voorkomen beter is dan genezen. Toch is er te weinig aandacht voor hoe leefstijl kan bijdragen aan gezondheid en daardoor aan de inzetbaarheid van werkenden, vindt Arbo Unie. Daarom lanceert Arbo Unie de campagne Lekker in je Vel, om werkgevers te helpen inzicht te krijgen in het bevorderen van een gezonde leefstijl en het voorkomen van leefstijlziekten voor hun medewerkers.

Juist in tijden van vergrijzing, langer doorwerken en concurrentie op de arbeidsmarkt is het van belang om ervoor te zorgen dat medewerkers lekker in hun vel zitten. Een gezonde en fitte werknemer die in zijn of haar kracht staat, is langer inzetbaar en presteert beter. Werkgevers zijn medeverantwoordelijk voor de fysieke en mentale gezondheid van hun medewerkers. Bedrijfsarts en leefstijlexpert Giny Norder bij Arbo Unie: "Er ligt een actieve taak voor werkgevers om hun werknemers ondersteuning te bieden op het gebied van gezondheid, dit te monitoren en het gesprek hierover aan te gaan. Werknemers die lekker in hun vel zitten verzuimen minder."Arbo Unie moedigt werkgevers aan om medewerkers lichamelijk én mentaal in beweging te zetten. En is van mening dat werkgevers hun medewerkers meer ondersteuning kunnen bieden, zowel op werk- als op persoonlijk vlak. Norder vervolgt: "Natuurlijk kunnen mensen heel veel zelf, maar af en toe hebben ze net dat duwtje in de rug nodig. Werkgevers kunnen hun medewerkers sneller en beter in hun kracht zetten door op tijd in te grijpen. Bied perspectief, plezier en sociale verbinding. Ga de strijd aan met stress. Koester talent. Prikkel de mentale veerkracht. Zorg voor de juiste energie die mensen in hun kracht zet."De Lekker in je Vel campagne benadrukt de holistische aanpak van leefstijl en ondersteunt en adviseert werkgevers met praktische tips. De tips zijn gebaseerd op wetenschappelijke inzichten vanuit de academische werkplaatsen van Arbo Unie én op onderscheidende inzichten verkregen uit verschillende databronnen. Vaak zijn het eenvoudige tips die makkelijk in de dagelijkse praktijk in te passen zijn. Denk aan financieel advies bij zorgen over geld, tips voor meer beweging of een vast koffiemoment waar een luisterend oor wordt geboden.