Geld verdienen met een community

31 december 2021 - Heel veel ondernemers starten dit jaar een membership. Live kunnen we ineens niet meer meeten waardoor er vraag is naar een digitale plek om samen te komen. Daarnaast is het via een community eenvoudiger om op te schalen en passief inkomen op te bouwen. Hoe kan er geld verdiend worden met een groep of een membership?

Voor sommigen lijkt dit eenvoudig, maar blijkt het in de praktijk tegen te vallen. Andere ondernemers weten niet eens waar ze moeten beginnen. Kim Buining , community expert, deelt haar tips en trics.Goedlopende bedrijven kunnen zich richten op het verdienen van passief inkomen. Wanneer er al een solide fan base is kan hier eenvoudig gebruik van worden gemaakt door het opzetten van een community. Er zijn veel verdienmodellen mogelijk. Bijvoorbeeld een groepsprogramma, een membership, affiliate marketing of exclusieve extra’s aanbieden binnen een besloten (online) groep.Binnen een goedlopende community kunnen alle bovenstaande opties geïntegreerd worden. Het is wel zaak om dat niet allemaal tegelijkertijd te doen. Kijk goed naar welk verdienmodel past bij de groep en de leden bij het maken van een keuze. Zo komt het niet over als een sales offensief en is de kans op succes een stuk groter.Wat ondernemers vaak vergeten is onderzoek doen. Waarom zit iemand in de groep en waarom zou iemand in de community blijven?Onderzoek eerst de strategie en drijfveren die gelden voor de onderneming. Andere bedrijven kunnen misschien wekelijks online lessen aanbieden, maar dat model past niet bij iedere organisatie. Maar creatieve bedrijven zitten misschien niet te wachten op LinkedIn-groepen. Er zit veel verschil in wat ondernemers kunnen en in wat ze aanbieden. Niet alle verdienmodellen passen bij iedere expertise. Kijk dus goed naar wat er bij het bedrijf past en maak daarin een weloverwogen keuze.Vaak is een membership veel te uitgebreid en zoeken de leden bijvoorbeeld alleen gelijkgestemden. Kijk daarom goed welke plek het membership in het bedrijf inneemt. Is het een onderhoudsproduct of een kernproduct? Als onderhoudsproduct zou je een community in kunnen zetten na een programma. Iemand volgt bijvoorbeeld een programma om af te vallen en start daarna het membership om op gewicht te blijven.Veel ondernemers nemen er een membership bij zonder na te denken over de meerwaarde of waarom mensen zouden blijven. De meeste leden stoppen daarom na drie maanden weer, terwijl het doel zou moeten zijn om iemand jaren te laten blijven.De belangrijkste vraag is misschien nog wel: wat willen de mensen? Waar zijn de leden van de groep echt goed mee geholpen? Want een organisatie kan wel zomaar iets neerzetten, maar als niemand het wil hebben dan levert het ook niets op.Misschien hebben de leden behoefte aan meer sturing, meer persoonlijke coaching of verdiepende lesstof. Wanneer er eerst onderzocht wordt waar de behoeftes liggen, is het aanbod bijna altijd een succes.Welk platform er wordt gebruikt, bepaalt voor een deel ook het aanbod. Er kan gekozen worden voor een social media platform zoals Instagram, Facebook of Discord, maar ook een besloten platform zoals Huddle os Teachable behoort tot de mogelijkheden.Kies een platform waar mensen aan gewend zijn en onderzoek de opties binnen het platform. Sluit dit aan bij de leden van de community? Kunnen mensen bijvoorbeeld hun voortgang bijhouden? Kan er per (trainings)onderdeel geselecteerd worden wie toegang krijgt of is dat voor iedereen gelijk? Dit is een belangrijke stap. Het is zonde om kostbare tijd en investeringen te verliezen vanwege matig vooronderzoek.Als bedrijf verder wil werken aan een community, bijvoorbeeld omdat deze niet actief is of nog moet worden opgezet, kan dat met behulp van een community manager. Een CM zal onderzoeken wat de groep nodig heeft en hierop inspelen, waardoor de retentie hoog blijft en de leden fans worden. Zo kan de groep langzaam worden uitgebreid en daarmee ook het verdienmodel.