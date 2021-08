Een op de vier Nederlanders vindt ‘ineens’ steunen van de LGBTQIA+ community tijdens Pride schijnheilig

9 augustus 2021 - Retail en horecaondernemers die ‘ineens’ tijdens Pride laten zien dat ze de LGBTQIA+ community steunen, wordt door bijna een kwart van de Nederlanders (23 procent) gezien als schijnheilig. Dat blijkt uit onderzoek onder 1127 consumenten uitgevoerd door Lightspeed. Eén op de tien Nederlanders vindt dat er eigenlijk het hele jaar door aandacht zou moeten zijn voor LGBTQIA+ kwesties.

Ondernemers in de retail- en horecasector zouden dat bijvoorbeeld kunnen doen door het tonen van een vlag of een andere zichtbare verwijzing naar de LGBTQIA+ community (22 procent). Ook een inclusief personeelsbeleid (32 procent) of het hanteren van een genderneutraal inclusiviteitsbeleid door middel van bijvoorbeeld toiletruimtes (23 procent) worden genoemd als acties om structureel te werken aan een inclusieve samenleving.Volgens de ondervraagde Nederlanders is het ook zeer belangrijk dat retailers en horecaondernemers tijdens de Pride week extra aandacht besteden aan de LGBTQIA+ community. Met name het doen van een donatie aan een LGBTQIA+ non-profit organisatie (23 procent), het opstellen van advertentiecampagnes met duidelijke support statements (23 procent) en het versieren van het interieur in Pride-kleuren (22 procent) worden gewaardeerd.Mensen kunnen nog steeds niet zichzelf zijn en daarom blijven de Pride activiteiten een belangrijk initiatief, zegt bijna een derde (30 procent) van de Nederlanders. Een even grote groep vindt het prima, maar heeft er zelf weinig mee.Sam Bursens, Manager Business Development Benelux van Lightspeed: "In onze organisatie is diversiteit en inclusiviteit niet alleen deel van onze missie, het zit in ons DNA. Lightspeed is opgericht door onze CEO Dax Dasilva in Montreal’s Gay Village, en onze eerste werknemers behoorden allemaal tot de LGBTQIA+ gemeenschap. Inmiddels zijn we in 100+ landen actief en is onze missie nog steeds springlevend. Het is mooi om te zien dat uit het onderzoek blijkt dat de meeste Nederlanders het met ons eens zijn. Want hoe groot of klein een initiatief ook is, of uit welke hoek deze ook komt, alles draagt bij aan een betere, inclusieve samenleving. Omdat we dit jaar tijdens Pride week wederom weinig kunnen doen door corona, zijn alle initiatieven om de LGBTQIA+ community te steunen meer dan welkom. Dit onderwerp is onwijs belangrijk en verdient altijd aandacht."Tijdens de Pride week wordt met diverse activiteiten extra aandacht besteed aan de positie van LGBTQIA+‘ers en een inclusieve samenleving. Dit jaar is het thema van Pride Amsterdam ‘TAKE PRIDE in us’. Activiteiten vinden op kleinere schaal plaats door de coronarestricties.