Maaike Grovenstein gekozen tot Freelancer of the Year 2021

10 december 2021 - Zaterdag 20 november 2021 zijn de winnaars van de Freelancer of the Year Awards 2021 bekendgemaakt. De deskundige jury maakte tijdens de live visual radio-uitzending van de Ondernemer op New Business Radio bekend dat Maaike Grovenstein, met haar bedrijf Fysio Maaike, zich een jaar lang Freelancer of the Year (FOTY) mag noemen.

Tot beste starter werd gekozen Loraine van Niekerk met haar bedrijf Cookie Doos . Renate van Lith, met haar bedrijf Renate van Lith fotografie , ging er met de publieksprijs vandoor.De uitreiking van de FOTY Awards vormen altijd het klapstuk van de Dag van de ZZP’ er. Deze dag stond gepland op 20 november en kon in verband met de aangescherpte coronamaatregelen niet doorgaan. Organisator ZZP Nederland moest dan ook improviseren. In samenwerking met mediapartner De Ondernemer is een mooi alternatief bedacht, namelijk een twee uur durende live visual radio-uitzending vanuit De Radiofabriek op het Mediapark in Hilversum. Zo kreeg de FOTY Award uitreiking toch nog een mooi podium. Mariëlle Rensel, directeur ZZP Nederland: "Het is altijd spijtig als een event waar je met zijn allen lang en hard aan hebt gewerkt en naar hebt uitgekeken, niet door kan gaan. Niet alleen voor ons als organisatie, maar vooral voor de bezoekers en gastsprekers die een bijdrage aan het programma zouden leveren. Gelukkig hebben we door snel te schakelen, de flexibiliteit en creativiteit van veel mensen alsnog een mooi moment gehad, waarbij de finalisten en het zelfstandig ondernemerschap centraal stonden. We hebben wederom drie mooie winnaars, zeer divers met ieder hun eigen succesverhaal. En juist die persoonlijke verhalen blijven toch het mooiste aan de FOTY Awards. Ik ben nu al benieuwd naar de deelnemers van de FOTY 2022."De aangepaste Dag van de ZZP'er werd live op radio geopend door Mariëlle Rensel. Businesscoach Kelly Weekers deelde concrete tips waar zzp’ers direct mee aan slag konden. De onderwerpen die tijdens de live-uitzending aan bod kwamen waren onder meer time management, nee durven zeggen en klanten werven. Tevens was er aandacht voor de politieke ontwikkelingen op het gebied van zelfstandig ondernemerschap met studiogasten Cristel van de Ven (voorzitter Vereniging Zelfstandigen Nederland) en Frank Alfrink (voorzitter Stichting ZZP Nederland) en de Tweede Kamerleden Marijke van Beukering (D66) en Judith Tielen (VVD). Peter Heerschop, normaal gesproken de dagvoorzitter van de Dag van de ZZP’er, fungeerde als co-host. Hij deelde zijn eigen ervaringen als zelfstandig ondernemer en sloot de uitzending af met een treffende en amusante reflectie op de onderwerpen die tijdens de radio-uitzending voorbij waren gekomen.De Freelancer of the Year Awards is een jaarlijkse verkiezing georganiseerd door ZZP Nederland. De vakjury onder leiding van Marcel Molenaar (LinkedIn) had, net als vorig jaar, pittige knopen door te hakken om tot een winnaar te komen. Molenaar: "Ik mag reeds enkele jaren deel uitmaken van de jury van de FOTY Awards en ieder jaar is het weer moeilijk om een winnaar aan te wijzen. Het niveau lag dit jaar wederom hoog. Uiteindelijk is onze keuze gevallen op Maaike Grovenstein. Haar enthousiasme, unieke propositie en vakmanschap maken dat ze succesvol is. Een rolmodel voor velen dus en daardoor ook met recht de winnaar van de FOTY Awards 2021!"