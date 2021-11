De in oktober gemaakte loonafspraken zijn in lijn met het totale beeld van de afspraken van 2021

Oplopende loonafspraken volgen gewoon patroon

26 november 2021 - De in oktober gemaakte loonafspraken zijn met een gemiddelde van 2,4 procent boven het jaargemiddelde in 2021 van 2,0 procent. Het aantal nieuw afgesproken cao’s lag in de afgelopen maand op 22, net onder het gemiddelde aantal van 24. Dat meldt AWVN in haar cao-maandbericht. Het totale aantal in 2021 afgesloten cao’s ligt met 262 iets boven dat van andere jaren.

Loonafspraken oktober gemiddeld 2,4 procent

Loonafspraken 2020 gemiddeld 2,3 procent

Loonafspraken 2021 gemiddeld 2,0 procent

Hoogste maandgemiddelde afgelopen jaren: 3,1 procent in december 2019

Laagste maandgemiddelde afgelopen jaren: 1,7 procent in november 2020

Aantal nieuwe cao-akkoorden in oktober 2021: 22

Gemiddeld aantal nieuwe cao-akkoorden in maand oktober: 24

Aantal aflopende cao’s in 2021: 443 voor 4,3 miljoen werknemers

Aantal vernieuwde cao’s die in 2021 ingaan: 270 voor 3,1 miljoen werknemers

Aantal openstaande cao’s op dit moment (expiratie in 2021): 173 voor 1,2 miljoen werknemers

Aantal openstaande cao’s op dit moment met expiratie in 2020: 60 cao’s (35.000 werknemers)

AWVN constateert dat de ontwikkeling van de loonafspraken tijdens het economische herstel na de coronacrisis hetzelfde patroon doorloopt als in normale economische cycli. Daarbij volgt de loonontwikkeling met een vertraging van ongeveer een jaar de ontwikkeling van de economie. Op grond daarvan mag worden verwacht dat het jaargemiddelde van de loonafspraken nog zal blijven stijgen. Verder bereikt de gemiddelde loonstijging zelden hetzelfde percentage als de economische groei. Dat is een compensatie-effect: ook bij krimp van de economie blijven de lonen stijgen. In krimpjaar 2020 bleven de lonen stijgen.De in oktober gemaakte loonafspraken zijn in lijn met het totale beeld van de afspraken van 2021. Dat kenmerkt zich door een gestaag oplopend gemiddelde en grote verschillen tussen de verschillende economische sectoren. Daarbij worden de hoogste loonafspraken gemaakt in sectoren waar de vooruitzichten het gunstigst zijn en waar het ook tijdens de coronacrisis relatief goed ging. Dit zijn bijvoorbeeld industriële sectoren en de groothandel. Daartegenover staan sectoren die het bedrijfseconomisch erg moeilijk hebben, zoals de horeca en de cultuursector, inclusief de evenementensector.Achter het jaargemiddelde schuilt een grote variatie aan afspraken. De meest gemaakte loonstijging in 2021 is 2,0 procent. Die komt 38 keer voor. Er werd 29 keer 2,5 procent afgesproken en 30 keer 0 procent.