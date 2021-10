Hogere loonafspraken in cao’s

25 oktober 2021 - De in september gemaakte loonafspraken zijn met een gemiddelde van 2,4 procent de hoogste sinds de corona-pandemie en -maatregelen een rol spelen in het arbeidsvoorwaarden­overleg. Het aantal nieuwe afgesproken cao’s was in de afgelopen maand zeventien, een normaal aantal.

Loonafspraken september gemiddeld 2,4 procent

Loonafspraken 2020 gemiddeld 2,3 procent

Loonafspraken 2021 gemiddeld 1,9 procent

Hoogste maandgemiddelde afgelopen jaren: 3,1 procent in december 2019

Laagste maandgemiddelde afgelopen jaren: 1,7 procent in november 2020

Aantal nieuwe cao-akkoorden in september 2021: zeventien

Gemiddeld aantal nieuwe cao-akkoorden in maand september: twintig

Aantal aflopende cao’s in 2021: 439 voor 4,3 miljoen werknemers

Aantal vernieuwde cao’s die in 2021 ingaan: 231 voor 2,7 miljoen werknemers

Aantal openstaande cao’s op dit moment (expiratie in 2021): 201 voor 1,5 miljoen werknemers

Aantal openstaande cao’s op dit moment met expiratie in 2020: 70 cao’s (400.000 werknemers)

Dat meldt AWVN, de belangrijkste arbeidsvoorwaarden­adviseur van Nederlandse werkgevers, in haar cao-maandbericht. Het totale aantal in 2021 afgesloten cao’s ligt met 232 iets boven dat van andere jaren. Het jaargemiddelde van de loonafspraken staat vooralsnog op 1,9 procent.Achter het jaargemiddelde schuilt wel een grote variatie aan afspraken. De meest gemaakte loonstijging in 2021 is 2,0 procent. Die komt 34 keer voor. Er werd 28 keer 2,5 procent afgesproken en eveneens 28 keer nul procent.AWVN voorziet dat de komende maanden de opwaartse druk op de loonafspraken zal aanhouden. De verklaring daarvoor is een mengsel van wegebben van de coronapandemie, stijgende inflatie en toenemende krapte op delen van de arbeidsmarkt.De in september gemaakte loonafspraken zijn in lijn met het totale beeld van de afspraken van 2021. Dat kenmerkt zich door grote verschillen tussen de verschillende economische sectoren. Daarbij worden de hoogste loonafspraken gemaakt in sectoren waar de vooruitzichten het gunstigst zijn en waar het ook tijdens de coronacrisis relatief goed ging. Dit zijn bijvoorbeeld industriële sectoren en de groothandel. Daartegenover staan sectoren die het bedrijfseconomisch erg moeilijk hebben, zoals de horeca en de cultuursector, inclusief de evenementensector.Voor de loonstijging per sector zie https://cao-kijker.awvn.nl/cao-seizoen-in-beeld/