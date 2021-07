Cao-drukte in juni tekent inhaalslag

29 juli 2021 - In de maand juni zijn 38 cao-akkoorden tot stand gekomen. Dat zijn er meer dan in de afgelopen maanden van 2021, meer dan in juni vorig jaar en evenveel als het gemiddeld aantal juni-akkoorden van de afgelopen jaren. Het relatief grote aantal akkoorden duidt op een inhaalslag bij het afsluiten van nieuwe cao’s.

Loonafspraken juni gemiddeld 2,0 procent

Loonafspraken 2020 gemiddeld 2,3 procent

Loonafspraken 2021 gemiddeld 1,9 procent

Hoogste maandgemiddelde afgelopen jaren: 3,1 procent in december 2019

Laagste maandgemiddelde afgelopen jaren: 1,7 procent in november 2020

Aantal nieuwe cao-akkoorden in juni 2021: 38

Gemiddeld aantal nieuwe cao-akkoorden in maand juni: 38

Aantal aflopende cao’s in 2021: 436 voor 4,3 miljoen werknemers

Aantal vernieuwde cao’s die in 2021 ingaan: 170 voor 2,4 miljoen werknemers

Aantal openstaande cao’s op dit moment (expiratie in 2021): 215 voor 1,4 miljoen werknemers

Aantal openstaande cao’s op dit moment met expiratie in 2020: 78 cao’s (409.000 werknemers)

Dat meldt AWVN , de belangrijkste arbeidsvoorwaarden­adviseur van Nederlandse werkgevers, in haar cao-maandbericht.De reeks juni-akkoorden zorgen ervoor dat het totale aantal akkoorden in de eerste jaarhelft van 2021 zelfs groter is dan dat van het gemiddelde van de afgelopen jaren: 213 in 2021 tegenover 208 in andere jaren. In het cao-arme jaar 2020 werden in de eerste zes maanden slechts 121 cao’s afgesproken. Het totale aantal cao’s die nog niet de einddatum hebben bereikt, is momenteel met 413 nog steeds lager dan het normale aantal van rond de 500. AWVN verwacht dat in de tweede helft van 2021 de inhaalslag zal worden voltooid en dat het aantal lopende cao’s zal normaliseren.De gemiddelde loonafspraak in juni-akkoorden bedroeg 2,0 procent. Dat is na mei - met 2,2 procent - de hoogste loonstijging sinds een jaar. De meest gemaakte loonafspraak van 2,0 procent komt 24 keer voor, direct gevolgd door de nullijn met 23 keer.Het grote aantal nieuwe cao’s is een teken van gedeeld voorzichtig optimisme tussen werkgevers en werknemers. Belangrijk is dat zij het niet alleen eens worden over loonsverhogingen, maar al dan niet binnen het cao-overleg, ook over andere zaken zoals de plaats waar het werk wordt verricht. Uit AWVN-onderzoek blijkt dat hybride werken overal wordt ingevoerd en dat voor functies die dat toelaten twee dagen per week thuiswerken de norm wordt.Daarbij vergroot de mix van toenemend aantal vaccinaties, stijgende inflatie en dreigende krapte op de arbeidsmarkt de opwaartse druk op de lonen met in veel sectoren stevige loonafspraken als uitkomst (voor de loonstijging per sector zie https://cao-kijker.awvn.nl/cao-seizoen-in-beeld/ ).AWVN hoopt dat met het recente sluiten van een akkoord in de metalektro ook de angel uit veel andere arbeidsconflicten wordt getrokken. Dat zou de huidige inhaalslag nog krachtiger maken. Momenteel wordt door de vakbonden nog actie gevoerd in onder meer de supermarktsector.