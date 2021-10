Wat je allemaal moet regelen bij het verhuizen van je onderneming

22 oktober 2021 - Er kunnen meerdere redenen zijn waarom je je onderneming wilt gaan verhuizen. Het kan zijn dat je onderneming een gigantische groei heeft doorgemaakt, waardoor de huidige bezetting niet meer voldoet. Maar het kan ook zo zijn dat je toe bent aan een nieuw imago, en bij een nieje imago hoort een pand wat dat complimenteert.

Toch zijn er veel dingen waar je rekening mee moet houden bij het verhuizen van een onderneming.Verhuizen is in zowel particulier als bedrijfsgerelateerd een lastige taak. Er wordt vaak makkelijk over gedacht, maar tijdens de verhuizing kom je erachter dat toch niet alles geregeld is. Je moet nadenken over het vervoer van de hele bedrijfsinboedel. Dit is een behoorlijke klus. Het gaat bij een bedrijfsverhuizing niet alleen om bureaustoelen en bureaus, ook hardware en servers moeten overgebracht worden naar de nieuwe locatie. Daarom zegt Niels Diks van Diks Autoverhuur : "Bij een bedrijfsverhuizing is het belangrijk dat je een ervaren partij kiest die bekend staat om betrouwbaarheid en kwaliteit". En dat is ook aangeraden.Dan moet er nagedacht worden of de bedrijfsverhuizing in een keer of in meerdere fases voltrokken wordt. Aan beide gevallen zitten voor- en nadelen. Een groot voordeel om in een keer te verhuizen, is omdat het bedrijfsproces het makkelijkste op deze manier gaande te houden is. Je zult in het langste geval twee dagen dicht moeten blijven, maar kunt gelijk weer aan de slag in het nieuwe pand.Is het niet nodig om personeel en inventaris op een dag te verhuizen? Dan kun je ervoor kiezen om je bedrijfsverhuizing in meerdere fases te plannen. Dan kun je verhuizen per afdeling en zo blijft er altijd een afdeling aan het werk, zodat de bedrijfsprocessen door kunnen gaan.Voordat de bedrijfsverhuizing daadwerkelijk plaatsvindt, moet er eerst een checklist worden gemaakt om stress te verminderen. Dit zijn zaken zoals inventarisatie van alles spullen en het archief. Daarna moet er ingepakt worden, het personeel ingelicht worden en moet de bedrijfsverhuizing bij providers van het internet abbonement worden aangegeven.