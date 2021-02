Richtlijnen voor een verantwoorde kantoorinrichting

26 februari 2021 - Een werkplek en de kantoorinrichting vraagt aandacht of dat nu binnen een bedrijf compleet met kantine en een receptieruimte is, of dat het alleen om aantal bureaustoelen gaat. Er worden veel uren doorgebracht op werkplekken met een kantoorinrichting en er worden veel eisen gesteld aan degene die er gebruik van maakt. Het is verstandig hier goed naar te kijken om de productiviteit niet in de weg te zitten en het ziekteverzuim geen kans van slagen te geven. Er zijn handige richtlijnen opgesteld om u te helpen keuzes te maken.

Ftits van Zanten, directeur van EM kantoorinrichting.nl , geeft tips.Er zijn nogal wat valkuilen bij het toepassen van kantoorinrichting. Van Zanten: "Als mensen bij elkaar zijn is er al snel een opeenstapeling van geluiden. Niet altijd praatgeluiden, maar wel geluiden. In een ruimte waar geluid rondzweeft, waar het hol klinkt, blijft het lang hangen en moet het geluid dus eigenlijk opgevangen worden. Het is wetenschappelijk onderzocht dat een teveel aan geluid afleid, de concentratie verstoort. Ook al kan iemand zich prima afsluiten, omgevingsgeluid dringt door. Bij de kantoorinrichting kunt u daar goed rekening mee houden. Daar zijn verschillende oplossingen voor.""Om de akoestiek een handje te helpen kunnen panelen en belcellen van geluidswerend materiaal geplaatst worden," vervolgt Van Zanten. "Deze zijn verkrijgbaar in allerlei soorten, maten en toepassingsmogelijkheden. Er wordt gebruikt gemaakt van gerecyclede petflessen en schapenwol. Vooral de schapenwol heeft als voordeel dat het brandwerend, zuiverend en natuurlijk isolerend is. Beide materialen hebben eigenschappen waardoor een akoestisch paneel ook dun kan zijn. Dat vloerkleden, meubels bekleed met textiel of leer, plantenbakken en dergelijken geluiddempend zijn weet u natuurlijk wel en geïntegreerd binnen de kantoorinrichting hebben ze veel voordelen. U creëert een prettige werkplek om naar te kijken, erin te bewegen en stimuleert productiviteit.""Omdat ook ergonomie een belangrijk onderdeel is, er wordt toch een groot deel van de dag aan de eigen werkplek gezeten of gestaan, zijn de richtlijnen hiervoor verwerkt in de ontwerpen van de kantoorinrichting," adviseert Van Zanten. "Een goede werkhouding voorkomt tenslotte langdurige lichamelijke klachten en dus ziekteverzuim. De goede kantoorinrichting houdt hiermee rekening waardoor een werkplek bijna volledig op iemand toegepast kan worden. Er is een ruime keus aan stijlen vormen en materialen zodat er zeker geen concessie gedaan hoeft te worden aan het design of persoonlijke smaak wanneer het verantwoord moet zij.".Als laatste geeft Van Zanten een tip over het gebruik van licht. "Ons lichaam doorloopt iedere dag eenzelfde programma. Onze interne klok geeft de verschillende fasen aan, zoals de slaap- en waakfase. Maar ook het ritme van onze biologische processen worden door licht aangestuurd. Daglicht heeft een positieve en biologische werking. Daglicht activeert onze biologische klok waardoor werknemers zich actiever voelen. Hierbij spelen de hormonen cortisol (blauw licht) en melatonine (rood licht) een rol. Daglicht is daarom essentieel bij de inrichting van een goede werkplek. Is dat er niet? Kies dan voor biodynamisch licht. Dit kan in kantoren met minimaal daglicht en in de wintermaanden het welbevinden versterken." van Zanten geeft aan dan mensen zich actiever voelen bij daglicht en dat verantwoord licht positief bijdraagt aan de productiviteit en het welbehagen.