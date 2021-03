Zo maakt u als ondernemer de transitie van een offline naar online business

11 maart 2021 - De afgelopen jaren werd er al steeds minder in fysieke winkels gekocht. Tegelijkertijd groeide het aantal mensen dat online producten of diensten aanschafte, en werd er ook per persoon meer besteed. De transitie maken van een offline naar een online business was eigenlijk al onontkoombaar. En dat is sinds een jaar geleden helemaal het geval, nu door de coronacrisis fysieke winkels gesloten zijn en mensen zoveel mogelijk moeten thuisblijven. Hoe ook u uw onderneming transformeert naar online?

Reacties Er zijn nog geen reacties.

Reageren Naam: E-mailadres: URL: (niet verplicht) http:// Reactie/Opmerking: Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.

code te wijzigen. Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om decode te wijzigen.

Stefan Janssen van Geld-verdienen-online.be legt het uit.Janssen trapt af met het benoemen van het belang van een goede domeinnaam. "Dit is het belangrijkste herkenningspunt online voor uw klanten. De domeinnaam hoeft niet perse gelijk te zijn aan de bedrijfsnaam. U kunt bijvoorbeeld ook ervoor kiezen in de domeinnaam de productcategorie of de dienst die u levert terug te laten komen."Vervolgens gaat u ervoor zorgen dat uw onderneming ook echt online aanwezig is. Janssen: "Dit doet u door middel van een website of webshop. Een webshop wordt toegepast als u online producten wilt verkopen. Een website is meer gericht op informatie over diensten die worden geleverd, en informatie over de onderneming zelf. Hierbij kunt u denken aan bijvoorbeeld certificeringen of het tonen van de medewerkers om de onderneming een persoonlijk gezicht te geven.Net zoals dat in de echte dagelijkse wereld het geval is, zal u online uw onderneming onder de aandacht moeten worden. Janssen: "Online marketing omvat een veelvoud aan manieren om dit te doen. Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld aanmelden bij Google Bedrijf, zoekmachinemarketing waaronder SEO en SEA, linkbuilding en online advertenties. Laat u goed adviseren over de zoektermen waarop u online gevonden kunt worden, niet alleen als het gaat om de aangeboden producten of diensten, maar ook bijvoorbeeld over de lokale vindbaarheid als dat uw doelgroep is.Hoewel het eigenlijk een onderdeel is van online marketing, wil Janssen toch het belang van aanwezigheid op social media benadrukken. "Als mensen op zoek zijn naar een bepaald product of een bepaalde dienst, maken ze vaak gebruik van een zoekmachine zoals Google. Daarnaast is echter social media een steeds belangrijker communicatiemiddel met klanten geworden. Maak daarom zakelijke accounts aan op bijvoorbeeld Facebook en Twitter. Vermeld nieuws zoals nieuwe klanten, foto’s en onder andere blogberichten om onder de aandacht te blijven. Vergeet niet op alle social media een link naar uw website te plaatsen, en ook te verwijzen van uw eigen website naar de social media-accounts."Janssen drukt u tot slot op het hart ook online veel aandacht te besteden aan klanttevredenheid. "Omdat u geen face-to-face contact hebt, kan er een gevoel van afstand ontstaan. Toch is het belangrijk steeds in contact te blijven met de klant. Het geeft een gevoel van vertrouwen als een klant direct een bevestiging van een bestelling en betaling ontvangt, en bericht als bijvoorbeeld de verzending onverhoopt vertraging heeft opgelopen. Slechte recensies zijn online snel geplaatst en maar moeilijk te verwijderen, dus probeer deze zoveel mogelijk te voorkomen."