Hybride werken, we zijn er klaar voor!

28 mei 2021 - In 2020 maakte de wereld kennis met hybride werken: gedeeltelijk thuis, gedeeltelijk op locatie. Steeds meer bedrijven en werknemers zien de voordelen hiervan in, waaronder minder CO2-uitstoot, flexibiliteit, hogere productiviteit, minder reistijd én meer ontspannen, buiten de spits, reizen. Landelijk mobiliteitsplatform Zo Werkt Het; biedt organisaties vanaf nu de mogelijkheid om een plan te maken waarmee hybride werken behouden wordt binnen het bedrijf.

Geen of minder reistijd

Ontspannen aankomen op werk door spits te mijden

Minder files

Een schonere lucht door CO2-besparing

Efficiëntere meetings middels (digitale) vergaderingen

We zijn ons bewuster van het belang om samen te werken

Medewerkers werken vijftien tot 45 procent productiever (Bron: Forbes)

Op www.zowerkthet.nl/hybride-werken is een speciale tool geïntroduceerd waarmee men met enkele simpele stappen langs alle aspecten komt die betrekking hebben op het hybride werken. Daarnaast deelt het platform informatie en tips en krijgt iedere deelnemende organisatie de mogelijkheid om kosteloos advies op maat te ontvangen. Om de positieve kant van het duurzame hybride werken extra te benadrukken organiseert Zo Werkt Het daarbij de nationale ‘Hybride Challenge Week’ van 14 juni tot en met 18 juni.Corona heeft op iedereen invloed gehad maar creëerde ook een kans voor een productievere, duurzamere manier van werken. Hybride werken maakt mogelijk, verbindt en versnelt. Het is samen bepalen wanneer u waar werkt. Werken gaat steeds minder om de daadwerkelijke locatie en steeds meer om aanwezigheid op de juiste momenten waarop het wel nodig is. Zo maakt hybride werken plaats voor minder mobiliteitsproblemen, flexibele werkuren en voor velen meer werkgeluk. Een aantal van de voordelen concreet:Bij de afgelopen ‘Zo Werkt Het Award 2020’ campagne zag Zo Werkt Het dat steeds meer bedrijven zich voornemen om hybride werken ook na de corona-crisis als de norm te hanteren. Om organisaties hierbij te ondersteunen, biedt Zo Werkt Het hulp met het opstellen van een hybride werken plan. Op www.zowerkthet.nl kan elke organisatie in vijf overzichtelijke stappen zo’n persoonlijk hybride werken plan maken. Op deze manier zorgen bedrijven er samen voor dat we de voordelen van het nieuwe hybride werken waarborgen. Zo wordt hybride werken de toekomst. Het werkt echt!Van 14 tot en met 18 juni organiseert Zo Werkt Het de Hybride Challenge Week. In deze werkweek worden werkgevers én werknemers per dag meegenomen in de nieuwe manier van werken. Zo maken bedrijven op een laagdrempelige manier in korte tijd kennis met alle voordelen van hybride werken. Deze week biedt dagelijks inspirerende webinars met nieuwe inzichten voor o.a. een comfortabelere, duurzamere en vitalere manier van werken. Zo Werkt Het Hybride!In het kader van de campagne werkt Zo Werkt Het samen met verschillende partners en maakt iedere deelnemende organisatie kans op een mooie prijs, inclusief een op maat gemaakt mobiliteitsadvies. Voor meer handvatten en alle andere tips & tricks kunnen bedrijven gemakkelijk een gratis informatiepakket aanvragen.