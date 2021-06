Mkb-bedrijven gebruiken automatisering, digitalisering en security om sterker uit de pandemie te komen

28 juni 2021 - Een jaar na de uitbraak van het coronavirus ervaren nog veel mkb-bedrijven moeilijkheden, maar uit een nieuw onderzoek van Xerox (NYSE: XRX) blijkt dat 80 procent van die bedrijven denkt sterker uit de pandemie te komen door taken en processen te automatiseren.

82 procent zegt dat de digitalisering van papierwerk belangrijk is voor bedrijven om de pandemie te overleven

75 procent is afhankelijker van workflow-technologieën dan voor de pandemie

88 procent ziet beveiligingshardware en -software die bedrijfsgegevens beschermen als belangrijke oplossing voor de toekomst; 75 procent verwacht de huidige oplossingen dit jaar te upgraden

65 procent geeft aan dat IT-support op afstand een groot pijnpunt was; 74 procent verwacht dit jaar in betere oplossingen te investeren

Daarnaast was volgens het onderzoek 85 procent van de ondervraagde bedrijven het afgelopen jaar afhankelijker dan ooit van communicatietechnologieën, IT-support op afstand en beveiligingshardware- en software.Het onderzoek State and Fate of Small and Medium Business werd uitgevoerd door Morning Consult. Er deden 1.200 beslissingmakers mee van bedrijven met 25 tot 1.000 medewerkers uit Canada, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten.Overige belangrijke resultaten:De respondenten waren optimistisch: 64 procent verwacht sterker uit de pandemie te komen. 81 procent erkent dat de Coronacrisis ze afhankelijker heeft gemaakt van technologie en verwacht zo afhankelijk te blijven om medewerkers op afstand te kunnen blijven ondersteunen en beveiligen. Vergeleken met vorig jaar heeft 75 procent zijn technologiebudget verhoogd met gemiddeld 34 procent.Wilco van Bezooiun, algemeen directeur Xerox Nederland: "Mkb-bedrijven zijn belangrijk voor de Nederlandse economie en voor duurzame economische groei. Ze hebben technologieën nodig die speciaal voor hen zijn ontworpen, vergezeld door lokale service- en supportexperts die hun unieke businessbehoeften begrijpen."Het volledige State and Fate of Small and Medium Business-onderzoek is hier te downloaden.