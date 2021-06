Angst is een slechte raadgever, ook als het gaat om digitalisering

23 juni 2021 - Automatisering is de stille motor die veel ondernemingen door de crisis helpt. Door te automatiseren waar dat kan, kunnen bedrijven zich richten op hun klanten en kernactiviteiten; hun bestaansreden. Bovendien is enige digitalisering voor velen simpelweg noodzakelijk, aangezien thuiswerkers om nieuwe digitale ontwikkelingen vragen. Desondanks zijn ondernemers huiverig om te digitaliseren. Er heersen een aantal misvattingen die ondernemers om verschillende redenen bang maken voor digitalisering.

Jarno van Hurne, Product Line Director bij softwarebedrijf Exact weerlegt een aantal van de misvattingen en geeft advies.Veel ondernemers denken dat digitalisering en slimme automatisering vooral voor grote bedrijven is weggelegd, maar deze misvatting is makkelijk te weerleggen. Onder meer door de coronapandemie is de rol van digitalisering in een versnelling gekomen. In de MKB barometer vroeg Exact 1000 bedrijven naar de impact van corona, en 17 procent van hen zegt nog méér oog voor de verbetering van (online) klantervaring te hebben gehad. Dit heeft er mede toe geleid dat processen en software zich momenteel sneller ontwikkelen en ook een stuk gebruiksvriendelijker zijn dan een paar jaar terug. U hoeft niet meer gestudeerd te hebben om met de software overweg te kunnen. De interfaces maken de programma’s simpel in gebruik. Bedrijven kunnen, zonder een specialist in dienst te nemen, hun medewerkers wegwijs maken in de software.Daarnaast is het gebruik van software tegenwoordig ook voor kleine ondernemers rendabel. Gebruikers hoeven de software namelijk niet meer te kopen, maar kunnen via een as-a-service samenwerking aan de slag. In plaats van een enorme aankoopsom betalen ze bijvoorbeeld alleen nog een vast, laag bedrag per maand voor precies die toepassingen die zij nodig hebben. Het maandelijks betalen drukt minder zwaar op ondernemingen dan grote investeringen vooraf. Dit maakt instappen gemakkelijker, en dat is een groot voordeel in een een tijd waarin veel bedrijven krap zitten in hun liquide middelen.Veel mkb’ers leiden hun bedrijf op gevoel, terwijl zij in data een waardevolle partner zouden kunnen hebben. Sommige ondernemers zien dit al in: volgens de MKB barometer kan 24 procent van de ondernemers met één druk op de knop een real-time overzicht van hun business genereren. 42 procent van de ondernemers zegt sommige rapportages al geautomatiseerd te hebben, maar geeft toe dat er wat dat betreft nog (veel) werk aan de winkel is.Door slim om te gaan met data uit de organisatie, kunnen ondernemers betere beslissingen nemen. Dit werkt vaak veel beter dan reageren op onderbuikgevoelens. Door gebruik te maken van data uit verschillende hoeken van de branche kunt u als bedrijf snel diepgaande inzichten verwerven. Hiermee kun u niet alleen jouw klanten beter van dienst zijn, maar leer u ook patronen te herkennen en de capaciteit van jouw onderneming te optimaliseren. De ouderwetse ijscoman zegt: "Vorig jaar juli verkocht ik 100 ijsjes, ik wil dit jaar tien procent plussen." De moderne ijscoman ziet: "Vorig jaar juli was het warm. Dit jaar is de weersvoorspelling veel slechter en bovendien zit de hele branche in mijn regio in een dip. Ik temper de verwachtingen."Deze misvatting is misschien wat hardnekkiger, en dat komt omdat ondernemers enige trots opzij moeten zetten om eraan toe te geven dat ze niet zo uniek zijn als ze denken. Met name productgerichte bedrijven voelen zichzelf vaak erg bijzonder. Ze denken dat standaard oplossingen voor hen niet interessant zijn, omdat niemand werkt zoals zij dat doen. Hun unieke productieprocessen hebben een toepassing op maat nodig, denken ze, en die maatoplossingen zijn volgens hen te duur.Toch is dat een overschatting. Veel ideeën en toepassingen zijn al voorbijgekomen in de maakindustrie, waardoor er al veel standaard oplossingen en ‘best practices’ op de markt zijn die bruikbaar zijn voor bedrijven uit verschillende sectoren. 90 procent van de blauwdruk van de software bestaat vaak al, en de laatste 10 procent ‘maatwerk’ kan in samenspraak met de aanbieder opgezet worden. De gedachte er met de ‘standaard’ oplossingen niet uit te komen is dus achterhaald. Tegenwoordig is het een kwestie van gewoon, kleinschalig, beginnen. Een expert maakt u wegwijs in een bibliotheek van best practices, waarna het haast ‘plug & play’ is. U maakt een start en ontdekt gaandeweg wat er nog méér mogelijk is.Ondernemers die willen digitaliseren schrikken soms van de uitdaging. Softwareoplossingen zijn in potentie zó allesomvattend dat een begin maken imponerend lijkt. Voor twijfelaars is het een geruststellende gedachte dat ‘ergens’ beginnen altijd beter is dan als een hert in de koplampen kijken, verstijven, en de eerste implementatie uit blijven stellen.Het Pareto-principe zegt dat twintig procent van de moeite u 80 procent van het resultaat gaat geven. Door simpelweg te kijken naar wáár in jouw onderneming het meeste (onnodige) mensenwerk plaatsvindt kan u als bedrijf al snel een plan van aanpak smeden om jouw bestaansrecht te hervinden. Dit is het laaghangende fruit. Bijna niemand kan Amazon worden, maar vrijwel elk bedrijf kan naast Amazon bestaan.ERP-systemen (kort voor ‘Enterprise Resource Planning’) maken duidelijk welke handelingen werk voor een computer zijn, wat in essentie mensenwerk is en hoe mens en machine kunnen samenwerken. Dat deed het al, dat doet het sinds het begin van de coronacrisis nog meer en met de groei van artificial intelligence, machine learning en cloud computing neemt het nog verder toe. We gaan richting een mens-machine relatie waarin machines data verzamelen, verwerken en bewerken, en daarmee mensen voor een aantal keuzes stellen. Mensen zullen in de toekomst de creatieve kracht achter ideeën en dus ondernemingen blijven. Ze zullen werken mét softwareoplossingen, en niet ‘voor’. Maar dan moeten zij die software wel gaan gebruiken. Er is geen reden nog langer te wachten.