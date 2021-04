Retailers zijn flexibel: verdere ontwikkeling door digitalisering tijdens COVID-19

30 april 2021 - Op veel kleine en middelgrote bedrijven heeft de coronapandemie een verwoestend effect. De afgelopen – en komende – periode stond voor veel ondernemers dan ook in het teken van creativiteit, flexibiliteit en doorzettingsvermogen. Gelukkig beschikken velen over een flexibele ondernemersgeest en blijven zij hoopvol ondanks onvoorziene zakelijke uitdagingen.

Bijna de helft (45 procent) van de Nederlandse retailers in het midden- en kleinbedrijf (mkb) geeft namelijk aan voldoende voorbereid te zijn op deze nieuwe digitale manier van werken, blijkt uit het Visa mkb-retailers 2021 onderzoek van Visa Het is geen verrassing dat – door de komst van corona – bedrijven in elke sector moesten aanpassen om te kunnen voldoen aan de vereiste maatregelen en de veranderende behoeften van de klant. Digitaliseren was niet langer een keuze, maar een noodzaak. Ruim vier op de tien retailers (43 procent) deed de afgelopen twaalf maanden digitale aanpassingen, zoals het verbreden van het aanbod van online betaalmogelijkheden, het uitbreiden van de bestaande webshop of zelfs het openen van een nieuwe webshop naast de fysieke winkel. Daarnaast geven drie op de tien retailers aan de digitalisering van zijn bedrijf te hebben moeten versnellen vanwege COVID-19.De verplichte aanpassingen naar een (nog) meer digitale aanpak kwamen echter niet als een donderslag bij heldere hemel. Veel ondernemers waren, voor zover mogelijk, enigszins voorbereid op wat hen stond te wachten. De helft van de retailers in het mkb (51 procent) had namelijk geen moeite met de groeiende digitale aanpak die zij moesten hanteren.Een deel van de retailers was dus al voorbereid op snelle en onverwachte veranderingen. En ook al werden sommigen gedwongen om binnen een beperkte tijd de strategie volledig om te gooien naar een online benadering, was dit voor velen tevens een gewenste keuze. Al snel bleek dat deze digitale aanpassingen niet tijdelijk waren, maar een investering in de toekomst. Ruim de helft van de mkb-retailers (55 procent) ziet de ondernomen acties op het gebied van digitalisering in de afgelopen twaalf maanden als iets dat zal worden voortgezet.Jos van de Kerkhof, Country Manager van Visa in Nederland: "Hoewel veel retailers investeren in een meer online aanpak, zijn er toch ook ondernemers in het mkb die aangeven het roer niet helemaal om te hebben hoeven gooien. Hieruit blijkt maar weer hoe ver we in Nederland zijn op het gebied van technologie. Natuurlijk probeert een deel van de ondernemers nu vooral te overleven en was er door de onverwachte veranderingen geen tijd of geld om te investeren in online services, maar dit soort alternatieve opties bieden kan je business juist verder helpen.De weg naar digitalisering lijkt misschien ingewikkeld en de pandemie kan voor extra druk zorgen. Tegelijkertijd kan een kleine aanpassing, zoals een uitbreiding in je bestaande webshop, al het verschil maken. De situatie waar we in zitten laat zien dat ondernemers in Nederland over een sterk staaltje aanpassingsvermogen beschikken. Dat geeft hoop en vertrouwen voor de toekomst."