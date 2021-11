Ontdek kans op succesvol ondernemen via handige online nulmeting

10 november 2021 - Ondernemen is simpel. Maar het moeilijkste wat er is, is simpel ondernemen. Maar waarom dan? Laten we het daar de komende tijd eens over gaan hebben. En tevens kijken hoe dat probleem kan worden opgelost. Vandaag deelt Route ICR het negende artikel uit de reeks ‘Invulling MKB governance in de praktijk’.

Startende ondernemers hebben de kans om vanaf het allereerste begin voor de juiste aanpak te kiezen. Voor ondernemers die al een tijdje bezig zijn is dat een ander verhaal. Zij hebben zich een manier van werken eigen gemaakt en vallen daar dagelijks op terug. Voor deze groep geldt dat inzicht in waar ze staan het vertrekpunt is van verbeteringen. De daarvoor benodigde ICR nulmeting voeren zij online uit. Als investering in en startpunt van succesvol ondernemerschap.Met de allesomvattende ICR nulmeting breng je de huidige situatie van je bedrijf in kaart. Naar het inzicht dat voortvloeit uit je parate kennis. Inzicht in de sterke punten van de bedrijfsvoering maar vooral ook inzicht in de verbeterpunten. De uitvoering van de nulmeting kost je ongeveer een uur. En wat langer als je parate kennis tekortschiet. Al met al een meer dan overzichtelijke investering in het succes van je bedrijf. Via de nulmeting staan de rapportcijfers van jouw bedrijf voor de 33 ICR objectives en de 5 ICR groeicirkels op 1 A4. én daarmee is direct ook de ICR van je bedrijf bekend. Daaruit blijkt hoe stevig het fundament onder het succes van je bedrijf is én waar je aan moet werken om het te versterken. En zo de kans op succesvol ondernemen te vergroten.Je kunt de nulmeting zelfstandig uitvoeren of je laten helpen door een ondernemerscoach. Vanuit het overzichtelijke ICR dashboard geef je het meest passende rapportcijfer voor de wijze waarop jouw organisatie invulling geeft aan iedere objective. Zorg wel dat je kritisch bent en dus zo eerlijk mogelijk rapportcijfers geeft. Alleen dan zie je waar het verbeterpotentieel zit. De nulmeting is dus direct de eerste stap in het verbeterproces van je organisatie. De ICR is hierbij je groeikompas. Hoe beter je ICR, hoe groter de kans op succesvol ondernemen. En daarmee hoe groter de kans dat je je ondernemersambitie realiseert. Dat maakt invulling van MKB governance in de praktijk zo waardevol!