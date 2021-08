Succesvol ondernemen kunt u leren - deel 2

3 augustus 2021 - Ondernemen is simpel. Maar het moeilijkste wat er is, is simpel ondernemen. Maar waarom dan? Laten we het daar de komende tijd eens over gaan hebben. En tevens kijken hoe dat probleem kan worden opgelost. Vandaag het tweede artikel uit de reeks ‘Invulling MKB governance in de praktijk’, geschreven door Route ICR.

Reacties Er zijn nog geen reacties.

Reageren Naam: E-mailadres: URL: (niet verplicht) http:// Reactie/Opmerking: Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.

code te wijzigen. Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om decode te wijzigen.

In het eerste artikel ging het over vijf misvattingen over succesvol ondernemerschap. Eigenlijk zouden deze niet mogen bestaan. Maar helaas is de zakelijke dienstverlening sinds jaar en dag erg versnipperd. Vooral het belang van een geïntegreerde aanpak is onderbelicht en wellicht ook onderschat. Jammer, want dat is toch echt onmisbaar voor succesvol ondernemerschap: succesvol ondernemen kunt u wel degelijk leren.U bent namelijk succesvol als u erin slaagt om u ondernemersambitie om te zetten in resultaat. Dus moet u zorgen dat u grip hebt op het realiseren van deze ambitie. Hiermee hebben we meteen ook het ultieme houvast om vorm te geven aan MKB governance in de praktijk. We verduidelijken een en ander via de misvattingen uit het eerste artikel.Want succesvol ondernemen kan niet zonder duidelijke doelen. Uw ondernemersambitie als basis voor focus in uw gehele organisatie. Keuzes maken dus. Deze vastleggen in een duidelijke strategie. én eraan vasthouden in de bedrijfsvoering. Verwachtingen managen richting het team van medewerkers. Zorgen voor inzicht in de geleverde prestaties via overzichtelijke en betrouwbare rapportages. Zodat u weet of u op koers ligt om uw doelen te bereiken. En zonodig kunt bijsturen.Veel ingewikkelder dan het voorgaande is goed bestuur in de basis eigenlijk niet. Maar toch blijkt dat het ontbreken van een praktisch instrument zorgt voor een moeizame uitvoering. Een instrument dat als houvast kan dienen om hier op permanente basis invulling aan te geven binnen uw bedrijf. Met de juiste kennis & vaardigheden als ondersteuning voor uw bedrijfsvoering. én de mogelijkheid om visie ("waar wil u heen met uw bedrijf") & aanpak ("welke route gaat u volgen") op overzichtelijke wijze vast te leggen. En deze aan te passen wanneer daar aanleiding voor is. Als een soort dynamisch ondernemingsplan.Er is daarom al jaren sprake van een latente behoefte waarvoor nooit een passende oplossing is uitgewerkt. Er wordt in de markt wel gesproken over MKB governance. Maar dit blijft vooral hangen in de onderzoekende sfeer. En daar zijn ondernemers nog altijd niet mee geholpen.Gelukkig kunt u, gebaseerd op kennis en ervaring vanuit o.a. bestaande management modellen voor het grootbedrijf, een heel eind komen. Via het internet kunt u vervolgens zorgen dat een professionele aanpak, op toegankelijke wijze beschikbaar is. én ook nog betaalbaar voor het MKB. Een oplossing dus via een webapplicatie met daarin een geïntegreerde management aanpak als houvast voor uw bedrijf. Om beter te worden als ondernemer, team en organisatie. Zodat u uw doelen bereikt en uiteindelijk ook uw ondernemersambitie realiseert. Learning by doing als praktische invulling van MKB governance dus!