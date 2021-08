Handelsbedrijven met een succesvolle online strategie stellen zichzelf deze zes vragen

9 augustus 2021 - Handelen gaat tegenwoordig anders dan vroeger. Het derde decennium van de 21e eeuw brengt – nu al – uitdagingen met zich mee die tien jaar geleden ondenkbaar waren. Volgens de MKB Barometer 2021, een onderzoek in opdracht van softwarebedrijf Exact, genereren handelsbedrijven maar liefst 43 procent van hun omzet online, en dat percentage blijft groeien.

Wat betekent dit voor een handelsbedrijf, en waar dienen zij rekening mee te houden? Chris Spaander, Solution Marketeer bij Exact, stelt ter inspiratie zes vragen, die organisaties in de richting van succesvolle online handel wijzen.De informatie over de producten en services op de website vormt eigenlijk een belofte. De voorraad, de levertijd maar ook iets simpels als de prijs, omschrijving of een afbeelding bij het product: alles moet kloppen. Het bijhouden van de juiste informatie in een webshop is erg tijdrovend en foutgevoelig. Automatiseer daarom waar mogelijk, bijvoorbeeld door shop productdata uit ERP-software te halen. Een manier om zoveel mogelijk klanten te winnen en er zo weinig mogelijk kwijt te raken. Dat is cruciaal: voor iedere verloren klant moeten er weer vier nieuwe klanten gewonnen worden om het verlies te compenseren.Reviews op een website zijn de honing die klanten naar de winkel lokken. Consumenten vertrouwen op reviews; een restaurant dat op Google twee sterren scoort wordt al snel minder bezocht dan een eetgelegenheid met vijf sterren die altijd op klanten zal kunnen rekenen. Formuleer als bedrijf een strategie om goede reviews te scoren en daarmee klanten te winnen. Het nakomen van de beloftes op de website is daar een randvoorwaarde voor.Volgens de MKB Barometer onderhandelt 43 procent van de ondernemers met leveranciers over inkoopsprijzen, in een poging marges te verhogen. Tegelijk besluit meer dan 20 procent van de leveranciers voortaan direct aan de eindgebruiker te leveren en bijna de helft denkt er op zijn minst over na. Die ontwikkelingen gaan hand in hand: het is voor leveranciers steeds logischer de tussenpersoon uit te schakelen. Denk daarom aan andere manieren om marges te vergroten. Bijvoorbeeld door vooruit te plannen voor elk seizoen, de bedrijfskosten te verlagen, online te gaan met een fysieke winkel, de interne orderprocessen te optimaliseren of door hogere prijzen te rekenen, omdat services en andere voorwaarden het bedrijf onderscheiden van de concurrentie.Nederland koopt massaal online, en koopt vooral ook in eigen land. Geen enkel ander land houdt een groter percentage van de online aankopen binnen de eigen grenzen: zo’n 85 procent. Duitsers en Belgen zijn veel meer bereid in het buitenland te shoppen. Is het mogelijk om die klanten óók te bedienen? Of overweeg een shop op een ‘.de-domein’ te openen: veel Duitse organisaties zijn nog afwachtend als het op e-commerce aankomt. Datzelfde geldt voor België. Volgens de MKB Barometer ziet slechts 15 procent van de Belgische ondernemers in een webshop de belangrijkste manier om te groeien. De boom die Nederland al gehad heeft, komt daar nog. Dan kan het lucratief zijn al een gevestigde naam te zijn als de verwachte groei plaatsvindt.Veel retailers zien een online platform als Bol.com – naast de eigen webshop – als een ideale manier om een grotere afzetmarkt kennis te laten maken met de producten. Anderen zien dit soort grote platforms als vijand, die ondernemen voor kleine detaillisten moeilijk maakt. Ondernemers doen er goed aan Bol.com te accepteren voor wat het is en het platform te gebruiken voor de voordelen die het biedt. Door te dropshoppen voor Bol, Amazon of een andere partij is het mogelijk relatief goedkoop gebruik te maken van de expertise van deze giganten. SEO-optimalisatie wordt minder belangrijk en het publiek groeit enorm. De merknaam wordt bekender en daarmee wordt automatisch de vindbaarheid verbeterd. Dat is enorm positief.6.De webshop is op orde, er wordt samengewerkt met de juiste partners en de online handel groeit… En nu? Vaak blijkt de combinatie van een online en een fysieke winkel perfect te werken voor handelaars, maar is de fysieke winkel eigenlijk te groot. Wees daarom niet bang de fysieke winkel in te krimpen en het een plek te maken waar mensen zien, voelen en proeven van het handelswaar. Bied het onzichtbare deel van de organisatie meer ruimte. Meer plaats geven aan voorraden en logistieke processen, maar ook het grotendeels automatiseren van order picken, draagt bij aan een goede voorbereiding van de exponentiële groei die bedrijven online zomaar mee kunnen maken.