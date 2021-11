Ieder jaar minder problemen met het betalen van de rekening

5 november 2021 - Finance professionals zien in de afgelopen jaren steeds minder redenen waarom bedrijven hun rekeningen niet betalen. Dat blijkt uit de trendanalyse van de jaarlijkse FinTech Barometer van Visma | Onguard. De FinTech Barometer wordt ieder jaar onder ruim 300 finance professionals uitgevoerd.

Waar in 2019 bij de helft van de finance professionals (51 procent) cashflowproblemen van hun klant noemde als reden dat hun organisatie de rekening niet betaald kreeg, is dat percentage in 2021 slechts 26 procent. Ook het vertrek van contacten speelt significant minder vaak een rol: in 2019 en 2021 noemde respectievelijk 31 en negen procent van de finance professionals dat als reden. De grootste reden (31 procent) waarom rekeningen vandaag de dag niet betaald worden, zijn de economisch onzekere tijden vanwege de uitdagingen van COVID-19.Dat er steeds minder redenen zijn dat rekeningen niet betaald worden, is opvallend, omdat in de trendanalyse ook geconstateerd wordt dat het bedrijven niet per se makkelijker gemaakt wordt om te betalen. Er worden namelijk steeds minder betaalmogelijkheden geboden. In 2019 gaf maar liefst 42 procent van de finance professionals aan dat zij een scala aan online betalingsmogelijkheden bieden, in 2021 is dat teruggebracht naar 27 procent. Ook gaan steeds minder bedrijven persoonlijk te werk om de rekening betaald te krijgen: in 2019 bepaalde 42 procent van de organisaties de betaalmogelijkheden per situatie, in 2021 is dat slechts 24 procent.Voor leveranciers liggen er ook uitdagingen in hun order-to-cash proces. In 2021 noemt 23 procent van de finance professionals te veel handmatige, inefficiënte tijdrovende processen het grootste struikelblok in dat proces. Ook de juiste externe partners vinden om technologische processen te verbeteren wordt vaak (negentien procent) genoemd.Adriaan Kom, CCO bij Visma | Onguard: "Ik ben verbaasd te lezen dat er steeds minder organisaties zijn die een scala aan online betalingsmogelijkheden bieden. Als we namelijk kijken naar de ontwikkelingen in de markt, zien we daar een duidelijke behoefte. Bedrijven moeten zich realiseren dat het aanbieden van diverse betaalmogelijkheden niet alleen een manier is om facturen sneller betaald te krijgen, maar dat het ook een vorm van klantvriendelijkheid is. Uiteindelijk is dat laatste het belangrijkste om een duurzame samenwerking op te bouwen. Het bieden van meerdere betaalopties is wat dat betreft dus een vereiste."