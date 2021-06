44 procent Nederlanders bereid extra te betalen voor lokale producten en diensten

9 juni 2021 - Maar liefst vier op de tien Nederlanders zijn bereid om meer te besteden aan producten of diensten van een lokale onderneming. Dit blijkt uit onderzoek van Trustoo onder 1.057 Nederlandse consumenten, uitgevoerd door Panelwizard. Ondanks de bereidheid om dieper in de buidel te tasten, vindt 42 procent van de respondenten lokaal winkelen nu al te duur.

Vooral jongeren hebben gemengde gevoelens over lokaal shoppen. Zo zijn respondenten jonger dan 30 jaar het meest bereid om meer te betalen voor lokale producten (50 procent), terwijl juist zij ze over het algemeen te duur vinden (52 procent). "Door de coronacrisis hebben veel lokale ondernemers een enorme klap gekregen," zegt Pieter Westerhuis, oprichter van Trustoo. "Tegelijkertijd merken wij dat Nederlanders de lokale dienstverleners steeds beter weten te vinden. Zelf snap ik dat heel goed, omdat lokale ondernemers vaak beter maatwerk en persoonlijkere service kunnen bieden. Ik hoop dat deze positieve trend zich voortzet, zodat ook kleine gespecialiseerde ondernemingen het hoofd boven water kunnen houden."Hoewel Nederlanders lokale producten en diensten over het algemeen te duur vinden, wil ruim driekwart van hen vaker diensten afnemen bij bedrijven in de regio. Dit kan te maken hebben met het imago van ‘grote’ concurrenten. Zo heeft 45 procent van de respondenten weleens bewust een (inter)nationale keten vermeden. Vooral Gelderlanders (58 procent) verkiezen weloverwogen een ondernemer dichtbij huis boven een groot concern. In Flevoland bedraagt dit nog geen kwart van alle consumenten. Westerhuis: "Wij zien dat ruim 65 procent van de Nederlanders via internet specifiek zoekt naar lokale diensten, maar tijdens hun digitale zoektocht al snel op websites van grote ketens belanden. Het is dus uitdagend voor lokale specialisten om te concurreren tegen al het online geweld. Hierbij helpt het om niet alleen de dienst, maar ook de plaatsnaam mee te nemen in de zoekopdracht. Zo komen lokale partijen sneller naar voren in de resultaten."Uit het onderzoek blijkt dat lokale ondernemers het nog vaak afleggen tegen grote(re) concurrenten. Zo zegt de helft van de respondenten vanwege het winkelgemak eerder voor een grote keten kiezen. Vooral consumenten tot dertig jaar maken zich hier schuldig aan (76 procent). Naast gemak lijkt vertrouwen een reden voor jongeren om voornamelijk voor (inter)nationale bedrijven te kiezen. Een vijfde van hen denkt namelijk dat de kans om opgelicht te worden door een lokale ondernemer groter is dan bij een grote keten. Westerhuis: "Ik kan me voorstellen dat mensen uit gemakzucht grote ketens boven lokale ondernemers verkiezen. Maar gemak is niet alles. De consument anno 2021 heeft behoefte aan persoonlijke aandacht, maatwerk en exclusiviteit. Daar onderscheidt de lokale ondernemer zich vooral in. Als u eenmaal de service en expertise van een enthousiaste ondernemer uit de omgeving hebt ervaren, kom u ongetwijfeld nog eens terug."