Tweedehandsauto’s gaan harder dan ooit

17 juni 2021 - De markt voor tweedehandsauto’s is booming op het moment, blijkt uit een recent onderzoek van AutoScout24. 877 respondenten werden onder meer gevraagd naar hun (online) koopgedrag en naar hoe de coronapandemie hun reisbehoeften heeft veranderd. Er is een forse stijging te zien in het aantal autovakanties aankomende zomer.

Tweederde van de ondervraagden (63,6 procent) geeft aan het liefst een tweedehandsauto te kopen op dit moment. Dat staat in schril contrast met de 20,2 procent die zegt liever een nieuwe auto te kopen. Het leasen van een auto is minder populair (11,9 procent), terwijl het delen van een auto (2,3 procent) helemaal niet in beeld komt. Het heimelijke verlangen naar occasions komt niet geheel uit de lucht vallen. Het vertrouwen van de consument in de auto als veilig vervoersmiddel groeide enorm sinds de coronacrisis. In 2020 was de vraag naar occasions al enorm en in de eerste vijf maanden van 2021 zijn er zelfs meer occasions verkocht dan ooit tevoren**. In mei zag AutoScout24 het aantal kwalitatieve leads naar autobedrijven ook met 41 procent stijgen ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar.Bij het kopen van een auto letten de meeste mensen in eerste instantie op de vraagprijs (77,2 procent), gevolgd door de kilometerstand (64 procent) en de staat van de auto (58,2 procent). Kleur (14,5 procent) en het aantal PK (12,5 procent) zijn van minder groot belang voor de autokoper. Wel zegt maar liefst 91,3 procent de auto het liefst via een erkend autobedrijf te kopen. Daarbij laat meer dan de helft zich graag leiden door online autoplatforms zoals AutoScout24 waarop zo’n 50.000 autobedrijven in heel Europa zijn aangesloten. Bij de aankoop zelf laten mensen zich meer beïnvloeden door het imago van een auto (45,5 procent) dan door vrienden (41,6 procent) of reclame (8,7 procent). Ook denkt 52,9 procent over voldoende kennis te beschikken om een goede auto-aankoop te doen. Een op de vijf (20,5 procent) geeft toe ooit een automiskoop te hebben gedaan."De occasionmarkt blijft booming," aldus. "Op dit moment is het bij AutoScout24 drukker dan ooit, want het aantal kwalitatieve leads dat wij met onze gelieerde autobedrijven delen blijft enorm hoog. In mei werd wederom een recordaantal kwalitatieve leads verstuurd, namelijk 41 procent meer dan dezelfde maand vorig jaar. Bovendien ziet de consument de auto op dit moment als het veiligste vervoersmiddel en geeft massaal aan met de auto op vakantie te willen gaan komende zomer."