Interesse om auto te kopen blijft stijgen: online aankoop steeds populairder

25 juni 2021 - Mei was de allerbeste maand ooit voor AutoScout24. Het Europese online platform voor gebruikte en nieuwe auto’s zag het aantal dealer leads met maar liefst 41 procent stijgen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Dat de markt voor tweedehandsauto’s in trek is, blijkt ook uit een recent onderzoek onder AutoScout24-gebruikers* naar hun koopgedrag. Ook is men sinds de coronacrisis meer bereid om de aankoop van een auto volledig online te doen.

In mei plusten de occasionautoverkopen flink ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar, dat bleek uit cijfers van VWE. Er werden bijna zes procent meer occasions geregistreerd dan vorig jaar. Het moge duidelijk zijn dat de occasionverkopen aantrekken. Sterker nog: er lonkt wederom een jaarrecord, aangezien er acht procent meer autoverkopen zijn dan vorig jaar. Ook in het onderzoek van AutoScout24 is een vergelijkbaar vertrouwen zichtbaar. Twee derde van de ondervraagden (66 procent) geeft aan een auto te willen kopen, waar dat vorig jaar nog 60 procent was. De coronacrisis was geen vetpot en dat is te zien aan het feit dat 61 procent meer tijd zegt te nemen om de juiste auto voor de juiste prijs te vinden.De auto wordt nog steeds gezien als het veiligste vervoersmiddel in coronatijden. Bijna driekwart van de respondenten (73 procent) geeft aan dat een eigen auto de beste manier is om uzelf te beschermen tegen het virus. Daarbij vermijdt 57 procent het openbaar vervoer en maakt 49 procent liever geen gebruik van huur- of deelauto’s. Hoewel een kwart van de AutoScout24-gebruikers onzeker is over de situatie rond corona, denkt maar liefst 42 procent dat het niet lang meer zal duren voordat we weer terug naar normaal gaan. Opvallend is het groeiende vertrouwen (43 procent) in een volledig online aankoopproces van een nieuwe auto. Ook vindt meer dan een kwart (27 procent) het leasen van een auto een serieuze optie. Doorsturen