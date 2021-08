Atradius verwacht groei wereldeconomie van 6,2 procent in 2021

25 augustus 2021 - Nu de vaccinatiecampagnes in een groot deel van de wereld op gang komen, herstelt de wereldeconomie zich in 2021 naar verwachting volledig van de grote economische terugval in 2020. De verwachte groei van 6,2 procent in 2021 is bovendien hoger dan zes maanden geleden is voorspeld. Aangezien de meeste economieën nog niet volledig open zijn gegaan, wordt fiscale steun vaak gedeeltelijk verlengd.

Reacties Er zijn nog geen reacties.

Reageren Naam: E-mailadres: URL: (niet verplicht) http:// Reactie/Opmerking: Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.

code te wijzigen. Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om decode te wijzigen.

Tegelijkertijd is nog sprake van een ruim monetair beleid, ondanks de stijgende inflatiedruk. Hoewel de rekening van de coronacrisis vroeg of laat gepresenteerd zal worden, is wereldwijd sprake van een zeer robuust herstel, vooral in ontwikkelde markten met een hoge vaccinatiegraad. Dit concludeert Atradius in haar halfjaarlijkse Economic Outlook die vandaag is gepubliceerd.Naar verwachting zullen de ontwikkelde economieën in 2021 met 5,8 procent groeien, waarmee de daling van het bruto binnenlands product in 2020 ruim wordt goedgemaakt. De Nederlandse economie profiteert van dit wereldwijde herstel en de versoepeling van de coronamaatregelen. In 2021 verwacht Atradius in Nederland een groei van drie procent. Hoewel veel signalen op groen staan, wijst Atradius wel op een aantal zaken die de verwachte economische ontwikkeling in de weg kunnen staan. De faillissementen staan weliswaar op een historisch laag niveau, toch verwacht de kredietverzekeraar dat deze weer zullen toenemen, waarschijnlijk al in de tweede helft van dit jaar. Daarnaast hebben bedrijven te maken met stijgende prijzen door onder andere problemen in toeleveringsketens en het aantrekken van personeel. Tot slot moeten zij voldoende financiering kunnen aantrekken om te kunnen blijven groeien.Een deel van de onzekerheid die vorig jaar boven de markt hing, is verdwenen. In de Verenigde Staten zal president Biden naar verwachting een consistenter beleid voeren dan zijn voorganger. Bovendien heeft de regering-Biden verschillende fiscale stimuleringsmaatregelen afgekondigd, waardoor het bbp in de VS en elders een impuls heeft gekregen. Ook de vooruitzichten in het Verenigd Koninkrijk zijn veel rooskleuriger dan begin 2020. Consumenten zijn de drijvende kracht achter het herstel, met vooral een sterke groei in de horeca. In het Verenigd Koninkrijk is sprake van een verrassend economisch herstel, zeker gezien de achterblijvende handel met de Europese Unie als gevolg van brexit en de onzekerheid over het verloop van de pandemie.De opkomende markten in Azië hadden de pandemie goed onder controle tot de besmettingscijfers als gevolg van de deltavariant groeiden. Ondanks het risico op verspreiding van het coronavirus blijven de vooruitzichten in deze regio relatief goed. Latijns-Amerika heeft één van de hoogste besmettingscijfers ter wereld, maar profiteert van de minder stringente coronamaatregelen en van het sterke economische herstel in de VS.Inmiddels nemen de besmettingen in een aantal ontwikkelde markten weer toe als gevolg van de deltavariant. De gezondheidscrisis is echter minder acuut dan in 2020, omdat door vaccinatieprogramma’s vooralsnog een stijging van de ziekenhuisopnames wordt voorkomen. De deltavariant vormt echter wel degelijk een bedreiging voor opkomende markten met een lagere vaccinatiegraad. In haar huidige prognoses gaat Atradius er vooralsnog van uit dat overheden de pandemie onder controle houden en in staat zullen zijn virusuitbraken effectief in te dammen. Bovendien worden vaccins uitgerold naar andere delen van de wereld. Als deze echter minder doeltreffend blijken te zijn tegen nieuwe virusmutaties zijn nieuwe restricties niet uitgesloten. Dit kan leiden tot minder consumptiemogelijkheden en een rem op de groei van het bbp in 2021 en 2022."Het zal voorlopig nog een uitdaging zijn voor overheden en centrale banken om een uitweg uit de coronacrisis te vinden. De vooruitzichten op herstel zien er echter goed uit dankzij een stijgende consumptie en fiscale stimuleringsmaatregelen," zegt John Lorié, hoofdeconoom van Atradius. "De stijgende inflatie is wel een signaal dat er aan de aanbodzijde problemen zijn die moeten worden opgelost. Hoewel de inflatie in 2022 naar verwachting naar een normaal niveau zal terugkeren, brengt een hoge inflatie neerwaartse risico’s met zich mee. Zeker als dit leidt tot een stringenter monetair beleid dat verder herstel zou belemmeren."De Economic Outlook van Atradius kan worden gedownload via www.atradius.nl (sectie Publicaties).