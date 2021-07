Beleggen in de AEX Index

19 juli 2021 - De Nederlandse beurs kent een belangrijke index waar de resultaten van de grootste Nederlandse bedrijven aan af zijn te zien: de AEX Index. Deze volgt namelijk de 25 grootste beursgenoteerde bedrijven van Nederland. Daarmee is de AEX Index een goede indicatie voor de stand van de Nederlandse economie.

Het is mogelijk te beleggen in de AEX Index. Bij online brokers zijn er ETF’s (aandelenfondsen) te vinden die dezelfde samenstelling kennen als de AEX Index. Naomi Botman van Bankr.nl vertelt meer over de index zelf, de voordelen van beleggen hierin, en voor wie dit interessant is.De AEX Index verwisselt regelmatig van samenstelling, de laatste verandering was in 2021. Botman: "Dit jaar nog zijn ABN Amro en het biotechbedrijf Galapagos uit de index gehaald en twee andere bedrijven toegevoegd. De nieuwe bedrijven in de index zijn de chiptoeleverancier BE Semiconductor en de verlichtingsproducent Signify. Elk jaar weegt de AEX de index opnieuw om altijd de 25 grootste bedrijven in de index te hebben. Naast de grootte van het bedrijf wordt er ook gekeken naar de verhandelbaarheid van de aandelen van een bedrijf."De belangrijkste redenen om te investeren in de AEX Index zijn volgens Botman het lage risico van de index. "U investeert in één keer in 25 bedrijven tegelijkertijd. Presteert er een bedrijf uit deze index slecht dan wordt dit gecompenseerd door de andere bedrijven." Ook tijdens de coronacrisis was te merken dat een investering in de AEX Index een relatief laag risico kent. "De koers van de AEX Index daalde weliswaar stevig tijdens de coronacrisis maar minder snel dan veel andere handelsproducten. Als u de AEX Index in uw portfolio had zitten viel de schade in de waarde van het portfolio mee."Botman ziet beleggen in de AEX vooral als belangrijke aanvulling op een portfolio voor de lange termijn. "De AEX Index is geen product waar u op korte termijn grote winsten op gaat maken. Het is daarom vooral geschikt als investeren op lange termijn aan de basis ligt van uw portfolio."Daarnaast is het voor de lange termijn ook vooral voor passieve beleggers interessant. "Het grote voordeel is dat u nauwelijks op hoeft te letten hoe het met uw investering gaat. De samenstelling van de index verandert automatisch en blijft altijd up-to-date. Als het slecht gaat met bedrijven zullen deze de index verlaten. Op die manier blijft de AEX index een sterk product."