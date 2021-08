Van ‘side hustle’ tot fulltime baan

20 augustus 2021 - Weet jij wat een side hustle is? Een ‘side hustle’ is een bijbaantje naast je vaste werk dat je helpt meer geld te verdienen. Hoewel babysitten of bier tappen achter de bar misschien niet de meest geschikte ideeën voor een bijbaan zijn, zijn er andere mogelijkheden met serieuze potentie. Hoewel side hustles niet altijd ontaarden in een fulltime baan, gebeurt het zeker wel eens dat een huidige carrière wordt opgezegd wanneer een side-hustle winstgevender wordt.

Start een handel in vintage artikelen

Vintage artikelen zijn razend populair. Dat is duidelijk te zien in het groeiende aantal kringloopwinkels en vlooienmarkten, maar ook online is er een serieuze markt voor deze artikelen. Vind je het leuk om tweedehands winkels en markten af te struinen op zoek naar bijzondere kringloopvondsten? Denk dan eens aan het doorverkopen van items door er meerdere te verzamelen. Op deze manier help je de mensen die wel geïnteresseerd zijn in vintage spullen, maar niet de tijd (of zin) hebben om hiervoor stad en land af te zoeken.

Verkoop je eigen handgemaakte goederen

Bijna iedereen heeft wel een hobby of creatieve bezigheid waarvan ze enthousiast worden. En als die hobby te maken heeft met het zelf maken van producten, dan heb je helemaal geluk. Ja, het maken van deze producten kost veel tijd, maar het is de perfecte manier om op te vallen in een zee van fabrieksspullen. Door daarnaast ook samen te werken met de juiste partij die jou ondersteunt in de zichtbaarheid, zijn jouw producten niet te missen. Van je hobby je beroep maken vergroot de kans om uit te groeien tot een succesvolle onderneming.

Word huiswerkbegeleider

Bijles en examentrainingen zijn tegenwoordig erg populair onder universiteiten en studenten. Was jij vroeger een ster in vakken als wiskunde, natuurkunde of scheikunde? Help de studenten van nu dan een handje door (online) bijles te geven.

Word hondenuitlater

Ben je gek op honden maar zie je zelf geen kans om een hond te kopen (of kun je juist geen genoeg krijgen van die lieve beesten)? Overweeg dan een hondenuitlaatservice te beginnen. Nu de meeste mensen weer vaker naar kantoor gaan, staan ze voor de uitdaging wie nu dagelijks de hond kan uitlaten. Een uitdaging die jij voor hen kunt oplossen door de hond op regelmatige basis uit te laten. Met andere woorden, je wordt betaald om tijd door te brengen met je favoriete dier. Win-win dus!

Start een online cursus over geld verdienen

Als je zelf de ins- en outs van extra geld verdienen al kent, dan is het natuurlijk ook altijd nog een optie om deze kennis te delen met anderen. Zet bijvoorbeeld een betaalde cursus op waarin je anderen stap voor stap de route naar succes uitlegt. Zolang er mensen zijn die van jou willen leren, en bereid zijn te betalen voor een cursus met degelijke en toegankelijke leerstof, kun je lesgeven in alles wat maar te bedenken valt.

