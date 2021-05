Welke Belgische stad heeft de beste kansen en vooruitzichten voor aspirant-ondernemers?

18 mei 2021 - Volgens experts is 2021 de beste tijd om een bedrijf te starten voor entrepreneurs. Gegevens van december 2020 laten zien dat er een toename was van 21 procent in het aantal bedrijven opgericht in vergelijking met het voorgaande jaar. Maar welke Belgische stad heeft de beste kansen en vooruitzichten voor aspirant-ondernemers?

Het onderzoek toont aan wat de beste Belgische stad is om een bedrijf te starten in 2021 met behulp van diverse statistieken, waaronder beschikbaarheid van talentvol volk, kosten van levensonderhoud, beschikbare kantoorruimte, nabijheid van universiteiten en het aantal start-ups dat zich al gevestigd heeft.Hoewel factoren zoals kosten cruciaal zijn, is het belangrijk dat steden de juiste cultuur hebben voor jonge professionals en talent en creativiteit stimuleren. Om deze reden zijn leefstijlfactoren in elke stad ook een belangrijk onderdeel van dit onderzoek.Als het gaat om het plannen van uw eigen onderneming, is het kiezen van de vestigingsplaats van het bedrijf net zo belangrijk als beslissen wat u wilt bouwen. De stad die ondernemers kiezen, kan een grote impact hebben op hun succes.In de studie komt de hoofdstad Brussel op de eerste plaats als beste stad om een bedrijf te starten. Dit komt door het ongelooflijk hoge aantal bestaande start-ups en beschikbare flex-kantoorruimte, maar ook door de grote beschikbaarheid van talent. Dit is geen verrassing voor een stad die zo divers, internationaal en ondernemend is.Luik is de op een na beste stad om te starten als ondernemer. Wat deze stad tot een goede voedingsbodem voor een beginnend bedrijf is, de lage gemiddelde huur rond € 577 per maand naast een gemiddeld jaarinkomen van 41.000.Bovendien biedt de stad een goede toegang tot talent afkomstig van zes verschillende universiteiten, waardoor een uitstekende broedplaats voor start-ups ontstaat, wat verklaart waarom hier al een groeiend aantal nieuwe bedrijven wortel schiet.Om de bevindingen te onthullen, hebben de omnderzoekers een gewogen index gemaakt die kijkt naar zeven verschillende statistieken met betrekking tot zowel het bedrijfsleven als het leven in en rond een stad. Elke stad in België werd vervolgens afgemeten aan de statistieken, waarbij een andere score werd toegekend, afhankelijk van de bevindingen. Elke score werd gecombineerd om één eindscore te onthullen, hoe hoger de score, hoe hoger op de ranglijst een stad werd gescoord.Het onderzoek laat zien welke kansen er binnen elke stad liggen, en welke stad de beste kans biedt om start-ups succesvol te doen worden.Terwijl Brussel in het algemeen bovenaan komt, neemt de stad ook de eerste plaats in omdat het de thuisbasis is van het meeste aantal start-ups. Daar zijn veel redenen voor, zo is Brussel het kruispunt tussen Germaans Europa en Latijns-Europa, een gunstig investeringsklimaat en een sterk ondernemingsklimaat.Op de tweede plaats staat Gent wat betreft het aantal start-ups, en op de derde plaats Antwerpen. Beide steden profiteren van goedkopere kosten voor levensonderhoud dan de hoofdstad.Leuven staat bekend als de stad om een universitair diploma te halen: de KU Leuven behoort tot de top 50 van universiteiten wereldwijd, de stad biedt een bruisend studentenleven en er is huisvesting in overvloed. Maar wat zijn uw kansen om na het afstuderen een bedrijf op te starten in deze bloeiende studentenmetropool?Met zesprocent van alle start-ups momenteel in Leuven gelanceerd, lijkt deze stad een sterke basis te bieden voor wie een eigen bedrijf wil starten. Er is voldoende flexibele werkruimte beschikbaar, de kosten van levensonderhoud zijn lager dan in veel andere grote steden en er is uitstekende toegang tot talent.Een appartement met één slaapkamer in het hart van Leuven kost u ongeveer € 736 per maand, terwijl de gemiddelde kosten van levensonderhoud hier op € 633 worden geschat met een gemiddeld jaarsalaris van €45.000.Maar als u na het afstuderen wat geld wilt verdienen, dan is Brussel the place to be. Niet alleen is de gemiddelde huur in deze stad relatief laag met € 839 voor een centraal gelegen appartement met één slaapkamer, maar bewoners hier genieten ook het hoogste gemiddelde inkomen van het land met 46.000 euro per jaar.Het opzetten van een bedrijf kan financiële spanningen veroorzaken, dus het kiezen van een stad om zowel uzelf als uw bedrijf te vestigen, kan een belangrijk aspect zijn. De schrijvers hebben de top tien van Belgische steden gerangschikt op basis van de kosten van levensonderhoud, de gemiddelde huurprijs voor een appartement met een bed in het stadscentrum en het gemiddelde inkomen om te bepalen welke stad de beste deal biedt.De Waalse stad Luik is de meest portefeulle-vriendelijke stad, waar de gemiddelde prijs van een appartement met één slaapkamer in het centrum slechts € 577 per maand bedraagt, met een gemiddelde kosten van levensonderhoud van ongeveer € 799. Bovendien hebben de inwoners hier een van de hoogste inkomens van België met een gemiddelde van ongeveer € 41.000 per jaar.Op de tweede plaats staat de West-Vlaamse stad Kortrijk. De maandelijkse huurprijs is hier gemiddeld € 592, terwijl de kosten van levensonderhoud hier ook vrij laag zijn aan gemiddeld € 700 per maand. Bovendien genieten de inwoners van Kortrijk van een gemiddeld jaarinkomen van ongeveer € 43.000.De derde goedkoopste locatie is Brugge. Belgen betalen hier gemiddeld € 615 per maand aan hun huur, terwijl hun kosten van levensonderhoud worden geschat op € 784. Jaarlijkse salarissen zijn hier ongeveer € 42.000 per jaar.De auteurs dezes vroegen Omar Mohout, Entrepreneurship Fellow, Sirris, naar zijn mening over waarom oprichters goed na moeten denken over de locatie bij het starten van een bedrijf in België.Binnen België is de belangrijkste factor om op een locatie te zijn waar een relevant ecosysteem voor uw industrie of technologie bestaat om toegang te krijgen tot talent, klanten, financiering, ondersteuning, leveranciers, infrastructuur enz.DeepTech-startups (d.w.z. fotonica, halfgeleiders, autonome voertuigen) zijn bijvoorbeeld gevoeliger voor locatie dan SaaS / mobiele app-startups. Regelgeving moet ook worden overwogen, want hoe meer gereguleerd een bedrijfstak (d.w.z. HealthTech, Life Sciences, FinTech, lucht- en ruimtevaart…) hoe belangrijker de locatie. Het starten van een drone-opstart kan bijvoorbeeld alleen succesvol zijn als u zich op een van de weinige locaties bevindt waar u testvluchten mag maken.Er zijn twee hoofdredenen waarom het belangrijk is dat er een bloeiende ondernemerscultuur heerst in het gebied waarin u uw bedrijf start. Het eerste is dat het positieve energie en enthousiasme zal creëren en het tweede is de pay it forward mentaliteit die deel uitmaakt van een dergelijke cultuur en oprichters enorm helpt.