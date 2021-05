Zo creëert u een sfeervolle horeca-inrichting

14 mei 2021 - Bij het realiseren van een horeca-inrichting gaat het om het uitvoeren van een goed georganiseerd en uitgebalanceerd concept. Daarin moeten alle onderdelen, van de geplaatste deurgrepen tot het eventueel betrekken van de locatie bij de sfeer, optimaal tot een eenheid gevormd zijn.

Volgens Erik Remmers, projectleider van Art2go Interieurprojecten , staat het ontwikkelen van een sterk en persoonlijk concept aan de basis van een sfeervolle maar ook functionele horeca-inrichting.Volgens Remmers is een horecagelegenheid openen voor veel ondernemers een droom die werkelijkheid wordt. "Vaak hebben mensen in hun hoofd al helemaal een beeld gevormd van de inrichting. Het is echter zeker aan te raden de hulp van een specialist in te schakelen bij de conceptontwikkeling. U als ondernemer moet zich uiteraard herkennen in de horeca-inrichting. Maar een beetje uitdaging om wat buiten de gebaande paden te treden kan een positief effect hebben."Streeft u een eigen identiteit na bij de horeca-inrichting, dan is het volgens hem belangrijk hiervoor open te staan. "Specialisten zijn in staat binnen budget bijzondere toepassingen na te streven door gebruik van verschillende materialen. Hierdoor komt juist die unieke uitstraling van u als ondernemer het best zijn recht. Een frisse blik met een beetje eigenwijsheid en ervaring kan tot verrassende resultaten leiden."Remmers legt uit dat een specialist een concept kan maken in 3D visuals of 2D in de vorm van plattegrondtekeningen. "Dergelijke concepten bestaan bijvoorbeeld uit materiaaloverzichten, een kleurenplan en een verlichtings- en meubelplan. Ondersteund door een bijbehorende kostenraming geeft het een goed beeld van wat er te verwachten is." Volgens hem zorgen aandacht voor unieke details in combinatie met verrassende materialen voor de juiste totaalbeleving van de ruimte. "En die totaalbeleving is hetgeen waarvoor de gast komt en zorgt dat een gast ook terugkomt."De persoonlijkheid van u, de ondernemer, waar uw onderneming voor staat en wat u uit wilt uitdragen moet terug te vinden zijn in de horeca-inrichting. Het is een totaalplaatje zoals Remmers aangeeft. "De ambiance moet kloppen. Dat begint al aan de buitenkant en loopt door via de inrichting bij de entree tot aan de geserveerde producten, het licht en zelfs de akoestiek. De routing moet helder zijn voor zowel de gasten als werknemers. Zo blijven stressvolle situaties tot een minimum beperkt en komt ontspannen genieten voor de gasten nooit in het gedrang." Hij vat samen dat bij het uiteindelijke ontwerp dan ook gekeken wordt naar zowel de uiteindelijke gebruikers van de ruimte als de beoogde sfeer van het interieur.Volgens Remmers is de uiteindelijke realisatie altijd een spannende tijd. Het samenbrengen van verschillende partijen bij de horeca-inrichting luistert nauw. "De realisatie van een horeca-inrichting steunt op meerdere pijlers. Met een uitgebreid netwerk van flexibele vakmensen moeten alle relevante afbouwdisciplines in huis zijn om het beste resultaat te bereiken. En dat alles binnen de beloofde deadlines en vanzelfsprekend binnen het besteedbare budget. Een vast aanspreekpunt en een goede vertrouwensbasis zijn dan ook cruciaal."Verschillende uitgangspunten binnen een horeca-inrichting tot een eenheid vormen is en blijft een avontuur. Het eindresultaat moet echter altijd een plek zijn waar u vol trots gasten kunt gaan ontvangen.