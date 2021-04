Heropening terrassen: vijftien procent bezoekt minder vaak horeca vanwege contactformulieren

23 april 2021 - Nu de terrassen weer gedeeltelijk heropend worden, zullen horecaondernemers hun bezoekers ook opnieuw moeten vragen om contactgegevens voor bron- en contactonderzoek. 14,9 procent van de Nederlanders bezoekt echter minder horeca vanwege de vraag om contactgegevens achter te laten. Dit en meer blijkt uit een enquête van VPNGids.nl naar privacy bij contactformulieren.

Reacties Er zijn nog geen reacties.

Reageren Naam: E-mailadres: URL: (niet verplicht) http:// Reactie/Opmerking: Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.

code te wijzigen. Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om decode te wijzigen.

Bijna één op de tien horecabezoekers vult de formulieren niet altijd correct in (negen procent). Van de groep bezoekers die de formulieren niet goed invult, laat een groot deel bewust foutieve gegevens achter (63 procent). Anderen weigeren überhaupt gegevens in te vullen. Vooral mannen tussen 40-49 jaar vullen regelmatig bewust het formulier niet of niet correct in, bijna een op de zes (16,3 procent).Dat horecabezoekers de gegevens niet of incorrect achterlaten, heeft mogelijk te maken met privacyrisico’s. Bijna één op de twintig Nederlanders is na een bezoek aan de horeca een keer ongewenst gecontacteerd, bijvoorbeeld via een Whatsapp-berichtje met romantische intenties.David Janssen, cybersecurity-analist bij VPNGids.nl, ziet dat de contactformulieren veelal niet wenselijk zijn vanuit privacy-oogpunt: "Net als veel Nederlanders kijk ik ontzettend uit naar de heropening van de terrassen. Maar de terugkeer van contactformulieren zorgt ervoor dat Nederlanders terughoudend zijn wat betreft een horecabezoek. En terecht, want mensen worden dus daadwerkelijk lastiggevallen na het achterlaten van hun gegevens.Aangezien veel lijsten ook nog eens niet correct worden ingevuld, trek ik de effectiviteit van registratieformulieren in twijfel en denk ik dat een registratieplicht weinig bijdraagt aan het vaststellen van besmettingen. Het lijkt me vooral extra administratieve ballast voor ondernemers en je zadelt de horeca op met de verwerking en bescherming van gevoelige persoonsgegevens. Een onwenselijke situatie."