Vier tips voor een grotere kans van slagen van uw webshop

5 augustus 2021 - In Nederland groeide de omzet voor webshops in 2020 met ruim 43 procent, en ook 2021 belooft een topjaar voor de branche te worden met een verwachte groei van nog eens 25 procent. Tijdens de coronacrisis ontkiemden maandelijks zo’n 3.000 webwinkels in ons land, al stagneert die groei volgens NU.nl. De komende tijd wordt duidelijk welke van de in 2020 gestarte webshops bestaansrecht hebben.

Zij die de volgende vier tips in acht nemen, maken in ieder geval meer kans volgens Saket Gulati, country manager bij Cognizant Nederland.Vroeger was uw webshop slechts het verlengde van uw fysieke winkel. Alles moest de look-en-feel hebben van uw ‘gewone’ shop, en dat was natuurlijk niet zo vreemd. Een groot deel van uw klanten kende uw webshop namelijk omdat zij uw winkel ook lijfelijk bezochten. Maar die vlieger gaat niet meer op. De hele wereld is inmiddels u afzetmarkt, dus hou niet vast aan die gedachte. Een online shop biedt u en uw klanten véél meer opties op het gebied van customer experience. Sterker nog, klanten verwachten ook veel meer. Wees daarvan op de hoogte, maak er gebruik van en run uw webshop als een losstaande entiteit.Van klanten van de meest iconische merken kunt u een persona opstellen. Apple is bijvoorbeeld voor creatievelingen en Nike voor strijders tegen de status quo. Een klant van Harley Davidson betaalt méér voor zijn motor, maar koopt ook meer dan die motor; hij koopt een lidmaatschap tot de exclusieve club van Harley-rijders.Bepaal daarom wat uw klant uw klant maakt en bied daar een unieke ervaring bij aan. Misschien heeft uw merk een sterke online gemeenschap, waar u die persoon bij aan kunt laten sluiten. Misschien heb u videocontent waarvan u denkt dat hij of zij die interessant vindt. Hoe dan ook: het klantcontact zou niet eenmalig moeten zijn en dus niet moeten eindigen met een transactie. Die moet juist het begin zijn.Er is niets mis met het spotten van trends en innovaties en daar als merk op in te spelen. Te veel merken zijn echter bezig met het afkijken van die trends. Het is voor schoenenmerken gemakkelijk om te kijken wat anderen doen en daarin mee te gaan. Om weer Nike als voorbeeld te nemen: hen interesseert het niet hoe de wind staat, want ze varen hun eigen koers. Nike verdiepte zich niet in de trends van de schoenenmarkt toen zij hun campagne rondom NFL-speler Colin Kaepernick inrichtten. Ze keken naar de sociale en raciale problematiek in hun land en besloten daar een statement over te maken.Het spotten van trends en innovaties hoeft overigens niet ‘maatschappelijk’ te zijn. Het grotere punt is dat de beste inzichten meestal niet uit uw eigen branche komen. Als u die alleen maar na-aapt, bent u slechts een volger. En volgers vormen niet meer dan een statistiek in de poel van duizenden startende webshops.Een van de voordelen van een webwinkel is dat u uzelf telkens opnieuw uit kunt vinden. Als de indeling van uw fysieke winkel niet in de smaak valt, kost het u veel geld en tijd om de indeling en het aangezicht ervan te veranderen. Online is het omgooien van u uitstraling – maar ook het aanpassen van u assortiment – over het algemeen een kwestie van een paar muisklikken. Durf daarom te zoeken naar wat uw bezoekers écht van u willen. Bekijk welke onderdelen van uw organisatie verouderd zijn. Kunt u processen automatiseren en zo tijd winnen? Zijn er producten die u simpelweg niet verkoopt en die daardoor geld kosten? Doe er dan iets aan. En als u het mis hebt, dan zijn de gevolgen te overzien; u schakelt zo weer terug.Amazon.com had ooit ‘alleen’ als doel de grootste boekwinkel ter wereld te worden. Inmiddels verkoopt het bedrijf werkelijk alles en verandert het de wereld. Dat zou nooit zijn gebeurd als scheidend CEO Uff Bezos alleen maar in zijn comfortzone was blijven hangen en altijd dingen had gedaan waarvan hij zeker wist dat hij er goed in was. Bezos durfde te experimenteren, en dichterbij durfden bol.com en Coolblue dat óók. Het internet is uw canvas, dus begin maar lekker te schilderen!