Inzichten in de snel veranderende e-commerce-branche

12 april 2021 - Volgens de meest recente Thuiswinkel Markt Monitor hebben Nederlandse consumenten in 2020 26,6 miljard euro besteed bij webshops. Dit is een stijging van zeven procent vergeleken met een jaar eerder. Het totale aantal online aankopen steeg met 27 procent naar 335 miljoen. Dit laat zien dat e-commerce een belangrijke plaats inneemt in de markt.

Grote e-commerce-partijen beschikken over historische interne data van hun huidige klanten die ze kunnen gebruiken om bepaalde zakelijke beslissingen te nemen. Toch hebben ze externe data nodig om te benchmarken waar hun bedrijf in het grotere plaatje van de hele markt past. Bijvoorbeeld om te evalueren hoe succesvol het bedrijf is t.o.v. anderen in de markt, hoe het aanboren van een nieuw marktsegment zal uitpakken, welke kansen er zijn om nieuwe leeftijdsgroepen aan te trekken of welke regio's waardevol zijn om te bereiken. De sleutel tot blijvend succes in de snel veranderende e-commerce-markt zijn snelle aanpassingen aan de COVID-19-regelgeving en inzicht in het gedrag van de consument.leinere fysieke winkels zijn in 2020 steeds vaker overgestapt op e-commerce en hebben het afgelopen jaar voor meer groei in de branche gezorgd dan in de jaren daarvoor. Veel van deze retailers zouden niet voor een omnichannel-aanpak (fysiek en online) hebben gekozen als ze niet door lockdowns waren beperkt en tot een snelle digitale adoptie waren gedwongen. Door een toename van het aantal bedrijven in het e-commerce-landschap, is er ook steeds meer data beschikbaar over de branche. Toegang tot uitgebreide inzichten op het gebied van e-commerce zorgt voor een holistisch beeld van wat er in de branche gebeurt, bijvoorbeeld per risicofactor, segment en locatie. Dit helpt zowel grote als kleine bedrijven om weloverwogen beslissingen te nemen voor de toekomst, minder risico te lopen en uiteindelijk te groeien.In de Nederlandse markt is de primaire betaalmethode de afgelopen jaren iDEAL geweest. Maar nu we een steeds grotere economische impact van COVID-19 op individuele financiële situaties zien, constateren we een trend naar achteraf betalen bij e-commerce-bedrijven. Bedrijven zoals AfterPay en Klarna zijn geïntegreerd met e-commerce-systemen en uitgegroeid tot een van de meest gebruikte betaalmethoden door consumenten. In de afgelopen maanden hebben we al een aanzienlijke toename gezien van het achteraf betalen. Naarmate het werkloosheidscijfer stijgt, zullen mogelijkheden om achteraf te betalen waarschijnlijk nog populairder worden, omdat het een makkelijke manier is voor consumenten om krediet te krijgen. Hoewel deze integraties flexibiliteit bieden aan zowel consumenten als bedrijven, betekent het ook dat bedrijven in 2021 nieuwe afwegingen moeten maken als het gaat om risico en fraude.Niemand was voorbereid op wat 2020 de wereld bracht, waaronder de sociale en blijvende economische gevolgen van COVID-19. Toch kregen retailers en bedrijven in de meest betrouwbare winkelperiodes - zoals Black Friday en rond Kerstmis - te maken met groei. In het Commerce Futures 2021-rapport van Wunderman Thompson noemen ze Q4 2020 de "tien weken durende megapiek". Deze periode liep vanaf het moment dat Amazon zijn Prime Day naar oktober verplaatste tot en met de kerst. Dit blok van tien weken kan op jaarbasis leiden tot een verschuiving in de verkoop en kortingen van producten. De druk blijft bij de e-commerce-branche liggen om te beoordelen binnen welke markt elk afzonderlijk bedrijf momenteel actief is - maar ook waar in de toekomst uitbreidingsmogelijkheden liggen, zodat er meer veerkracht ontstaat in drukke winkelperiodes.Bedrijven beschikken weliswaar over hun eigen data van de gebieden waarin ze actief zijn, maar missen vaak het grotere plaatje van waar ze in de branche passen en welke kansen daar liggen. Een retailer die een nieuw segment wil aanboren of een andere leeftijdsgroep op de markt wil aanspreken, heeft meer inzicht in het groeipotentieel en de risicofactoren als hij ook toegang heeft tot data die de branche vergelijkt op basis van zaken als sector, omvang, risico, demografie en leeftijd. Hierdoor krijgt hij een holistisch beeld van de branche. Benchmarking stelt organisaties niet alleen in staat om strategieën te testen en te zien hoe hun e-commerce-bedrijf over een bepaalde periode op verschillende aspecten presteert. Het helpt hen ook om te zien of huidige en eventuele toekomstige activiteiten zinvol zijn, op basis van zowel interne als externe data."