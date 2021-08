Thuiswerken vermindert grip op personeelsbeleid en bedrijfscultuur

2 augustus 2021 - Drie op de tien mkb-ondernemers in de zakelijke dienstverlening hebben het gevoel de grip te verliezen op het personeelsbeleid en de bedrijfscultuur nu thuiswerken steeds meer de norm is. Corona heeft bij veel bedrijven flexibiliteit en aanpassingsvermogen gevraagd. Bijna zes op de tien ondernemers zeggen dat zij zich door de coronacrisis sterker bewust zijn geworden hoe belangrijk het is om een hecht team te hebben met werknemers die voor elkaar klaar staan.

4 op 10Voor 40 procent van de bedrijven is dit aanleiding om in het komende jaar meer aandacht te besteden aan het personeelsbeleid en de interne cultuur van hun bedrijf. Dat blijkt uit de nieuwe MKB Barometer van Teamleader - leider in de markt voor Work Management-software - waarin ruim 220 Nederlandse mkb-ondernemers in zakelijke diensten hun visie geven op de toekomst van hun bedrijf na corona.Van de één op de andere dag werd het kantoorleven als gevolg van corona voor veel bedrijven in de zakelijke dienstverlening ingeruild voor een thuiskantoor. In tegenstelling tot wat veel ondernemers vreesden, ging dat niet ten koste van de arbeidsproductiviteit, zo blijkt uit het onderzoek van Teamleader. Bijna driekwart van de ondernemers geeft aan dat zij geen substantieel verschil in kwaliteit ondervinden in het werk dat thuis wordt verricht ten opzichte van het werk op kantoor. Ruim de helft verwacht dan ook dat zij het thuiswerken in de toekomst even vaak of zelfs vaker gaan faciliteren. Bovendien heeft bijna een derde van de mkb-bedrijven in de zakelijke dienstverlening als gevolg van corona een sterkere focus op digitalisering, bijvoorbeeld door het opzetten van een cloud-omgeving.Ook doen veel werkgevers er alles aan het thuiswerken zo gemakkelijk mogelijk te maken. Zo geeft bijna de helft (44 procent) aan dat zij meer dan voor corona zorgen dat het werknemers aan niets ontbreekt qua digitale en technologische middelen, zodat zij thuis optimaal kunnen werken. "Het grote ‘thuiswerkexperiment’ lijkt te zijn geslaagd," zegt Jeroen de Wit, CEO van Teamleader. "Tegelijkertijd rijst echter de vraag welke invloed dit heeft op het personeelsbeleid en de bedrijfscultuur. Het thuiswerken ging van start met medewerkers die vaak al waren ingewerkt, elkaar goed kenden en wisten wat ze aan elkaar hadden. Echter, nu er ook steeds meer nieuwe medewerkers op afstand worden ingewerkt, kan dit ten koste gaan van de teamgeest en interne cultuur. Uit ons onderzoek blijkt dat dit veel ondernemers zorgen baart en dat zij zich dit jaar meer willen focussen op teambuilding. Het is goed om daar creatief mee om te gaan en verder te kijken dan de inmiddels welbekende online bedrijfsactiviteiten. Zo hebben we bij Teamleader tijdens corona een radioprogramma gemaakt, iets totaal anders dan wat we normaal doen en waar we met ons team nog vaak over praten."Uit het onderzoek komt daarnaast naar voren dat veel ondernemers denken dat thuiswerken een positieve invloed heeft op de werk-privébalans van hun werknemers. Dat geldt voor bijna een derde van de bedrijven. Ondanks dat de coronacrisis bijna ten einde lijkt te zijn, blijken medewerkers voorlopig nog honkvast en loyaal aan hun huidige werkgever. Zo geeft 94 procent van de mkb-bedrijven aan dat het verloop van hun werknemers gelijk of zelfs minder is in vergelijking met het vorige kwartaal. Nu de economie opveert, richten steeds meer bedrijven zich bovendien weer op groei van hun personeelsbestand en op de werving van nieuwe medewerkers. Ruim een kwart van de bedrijven heeft in het begin van 2021 nieuwe medewerkers in dienst genomen. Bovendien is ruim een op de vijf mkb’ers er zeker van dat zij óók in de komende zes maanden mensen zullen aannemen.