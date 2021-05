Thuiswerkend Nederland wordt liever gestuurd op output dan uren

19 mei 2021 - Twee derde van werkend Nederland vindt dat wanneer medewerkers thuiswerken, productiviteit leidend moet zijn in plaats van gewerkte uren. Dit blijkt uit onderzoek van XpertHR, juridische HR-kennispartner, onder 1.288 Nederlanders in loondienst voor minimaal 32 uur per week.

22 procent van werkend Nederland vindt zijn baan minder leuk nu hij (meer) moet thuiswerken. Daarbij is een groot verschil zichtbaar tussen lager-, middelbaar-, en hoogopgeleiden. Zo vindt maar acht procent van de laagopgeleiden zijn of haar baan minder leuk, is dit van de middelbaar opgeleiden zestien procent en van de hoogopgeleiden maar liefst een derde (33 procent).Of medewerkers het nu wel of niet prettiger vinden om thuis te werken, het merendeel is in ieder geval van mening dat mensen met een kantoorbaan het recht hebben om (deels) thuis te werken. Meer dan de helft van de werkenden (56 procent) vindt namelijk dat iedere medewerker met een kantoorbaan recht heeft om minimaal de helft van de tijd thuis te werken.Wieneke Brandt, Product Director bij XpertHR: "Ondanks dat we de geluiden al langer horen, tonen de cijfers maar weer eens hoeveel invloed thuiswerken heeft op het werkplezier. Het is raadzaam om actief te werken aan het werkplezier van hun medewerkers. Ga met medewerkers in gesprek en vraag hen waar zij verbetermogelijkheden zien. Iedere medewerker heeft namelijk andere behoeftes. De ene medewerker wil zijn werktijd flexibel kunnen indelen, waar de andere medewerker graag wil wandelen met collega’s tijdens werktijd. Probeer ruimdenkend te zijn als werkgever. Uiteindelijk heb u er namelijk altijd baat bij als medewerkers zich gelukkig voelen, dat zal ten goede komen aan de output."