Geen loonsverhoging voor helft werknemers met nieuwe cao

21 mei 2021 - In de maand april zijn negentien cao-akkoorden tot stand gekomen, meer dan in april vorig jaar, maar minder dan het april-aantal in gebruikelijke jaren. Bijna de helft van alle werknemers (47 procent) met een in 2021 afgesloten cao krijgt dit jaar geen loonsverhoging.



Loonafspraken april gemiddeld 1,7 procent

Loonafspraken 2020 gemiddeld 2,3 procent

Loonafspraken 2021 gemiddeld 1,9 procent

Hoogste maandgemiddelde afgelopen jaren: 3,1 procent in december 2019

Laagste maandgemiddelde afgelopen jaren: 1,7 procent in november 2020

Aantal nieuwe cao-akkoorden in april 2021: negentien

Gemiddeld aantal nieuwe cao-akkoorden in maand april: 29

Aantal aflopende cao’s in 2021: 424 voor 4,9 miljoen werknemers

Aantal vernieuwde cao’s die in 2021 ingaan: 90 voor 0,9 miljoen werknemers

Aantal openstaande cao’s op dit moment die in 2021 aflopen: 196 voor 1,4 miljoen werknemers

Aantal openstaande cao’s op dit moment die in 2020 zijn afgelopen: 117 cao’s (467.000 werknemers)

Dat meldt AWVN, de belangrijkste arbeidsvoorwaarden­adviseur van Nederlandse werkgevers, in haar cao-maandbericht.De gemiddelde loonafspraak in april-akkoorden bedroeg 1,7 procent. Na een opleving in de eerste maanden van 2021 is de neergaande trend daarmee hervat. Tot en met april zijn in 2021 124 nieuwe akkoorden afgesloten. Dat is meer dan vorig jaar (103), maar minder dan in 2019 (129) en minder dan het gemiddelde van de afgelopen zeven jaar (138).47 procent van de werknemers namens wie in 2021 een nieuwe cao is afgesloten zit dit jaar op de nullijn: er is geen loonsverhoging afgesproken. In totaal gaat het om 446.000 werknemers met een nullijn en om twintig van de 124 cao’s. Het betreft tien bedrijfstakcao’s (429.000 werknemers) en tien ondernemingscao’s, meestal in sectoren die hard zijn geraakt door de coronacrisis, zoals de vervoerssector, de cultuursector en de horeca.• Looptijd: 1 oktober 2020 tot 1 mei 2022.• Loonparagraaf: 2,00 procent per 1-5-2021 en een eenmalige uitkering van € 400 bruto per 1 mei 2021.• Investeren in medewerkers: op sectoraal niveau heeft het O&O fonds PLb een meerjarenplan opgesteld. Werkgevers dragen hiervoor in de kalenderjaren 2021 en 2022 jaarlijks 0,1 procent van de loonsom af.• Twee paritaire werkgroepen: rvu en verlofsparen; (modernisering) cao-tekst