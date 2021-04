Meer cao-akkoorden, achterstand niet ingelopen

15 april 2021 - In de maand maart zijn 25 cao-akkoorden tot stand gekomen en dat zijn er iets meer dan in eerdere maart-maanden. Deze kleine versnelling compenseert het aantal akkoorden dat wacht op herziening echter niet. AWVN ziet dat werkgevers en vakbonden elkaar al een aantal maanden in een houdgreep hebben: vakbonden zien loonruimte, houden vast aan de vijf procent-looneis en wijzen op sectoren die goed draaien terwijl werkgevers wijzen op de onzekere economische toekomst. Zij hebben weinig loonruimte, zeker in de sectoren die niet goed draaien.

Loonafspraken maart gemiddeld 1,9 procent

Loonafspraken 2020 gemiddeld 2,3 procent

Loonafspraken 2021 gemiddeld 1,6 procent

Hoogste maandgemiddelde afgelopen jaren: 3,1 procent in december 2019

Laagste maandgemiddelde afgelopen jaren: 1,7 procent in november 2020

Aantal nieuwe cao-akkoorden in maart 2021: 25

Gemiddeld aantal nieuwe cao-akkoorden in maand maart: negentien

Aantal aflopende cao’s in 2021: 412 voor 4,8 miljoen werknemers

Aantal vernieuwde cao’s die in 2021 ingaan: 73 voor 0,9 miljoen werknemers

Aantal openstaande cao’s op dit moment (expiratie in 2021): 205 voor 1,4 miljoen werknemers

Aantal openstaande cao’s op dit moment met expiratie in 2020: 128 cao’s (443.000 werknemers)

Het ontwikkelbudget wordt verhoogd van €1.000 naar €1.400 per jaar. In 2021 ontvangen medewerkers éénmalig een ontwikkelbudget ter hoogte van €1.800 in plaats van €1.400.

Recht op onbereikbaarheid

Volledig doorbetaald kortdurend zorgverlof

Maandelijkse netto vergoeding van €40 afgesproken voor medewerkers die structureel 5 dagen per week thuiswerken.

Door het aflopen van cao’s en het lage aantal nieuwe akkoorden uit 2021 staan nu in totaal 397 cao’s open. Die betreffen 2,25 miljoen werknemers. Dat meldt AWVN, de belangrijkste arbeidsvoorwaarden­adviseur van Nederlandse werkgevers, in haar cao-maandbericht. De gemiddelde loonafspraak in maart-akkoorden bedroeg 1,9 procent. Dat is iets lager dan de afgelopen twee maanden. We tellen op dit moment 93 nieuwe akkoorden in het cao-jaar 2021, vergelijkbaar met vorig jaar (93), 2019 (88), maar minder dan de afgelopen zeven jaar (109).• Looptijd: 1 januari 2021 tot 1 januari 2023.• Loonparagraaf: in totaal 2,5 procent hoger cao-loon in twee jaar plus een procent verhoging Employee Benefit Budget (EBB) per 1 januari 2022.• Belangrijkste afspraken over investeren in medewerkers: meer ruimte voor scholing en meer aandacht voor een betere balans tussen werk en privé: